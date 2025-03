Marcher correctement pour éviter douleur et prise de poids : 4 erreurs courantes

Faites-vous ces quatre erreurs de marche courantes qui peuvent causer des douleurs et favoriser la prise de poids excessive ?

Tl;dr La mauvaise façon de marcher peut entraîner des douleurs et une prise de poids excessive.

La position incorrecte de la tête et les pieds passifs sont des erreurs courantes.

L’engagement des bras lors de la marche est essentiel pour en tirer tous les bénéfices.

La marche, un art à maîtriser

Marcher est une activité que nous réalisons au quotidien, mais saviez-vous que la majorité d’entre nous ne le faisons pas correctement ? Selon Joanna Hall, scientifique du sport et fondatrice de la méthode WalkActive, une mauvaise marche pourrait causer des douleurs, une mauvaise posture et une prise de poids excessive.

Les erreurs courantes en marchant

Le déséquilibre musculaire est l’une des erreurs les plus fréquentes en marchant. Selon Hall, une marche incorrecte sollicite excessivement certains muscles, tandis que d’autres sont négligés. « Nous avons de bonnes intentions, mais le schéma de recrutement des mouvements ne nous sert pas bien », a déclaré Hall.

Les conséquences de nos modes de vie sédentaires

Notre style de vie sédentaire est un autre facteur clé contribuant à une mauvaise marche. Passer de longues heures assis, que ce soit à notre bureau ou devant nos téléphones, entraîne une atrophie musculaire et une raideur.

Les pieds passifs et la position de la tête

Hall souligne également que la marche à plat, ou ‘frappe passive du pied’, est une autre erreur courante. Cela limite la capacité à utiliser toutes les articulations dans nos pieds. De plus, une position incorrecte de la tête, comme se pencher en avant, augmente la tension sur la colonne vertébrale et limite sa capacité à tourner complètement.

Impliquer les bras dans la marche

N’oublions pas non plus nos bras. Si vos bras sont simplement suspendus et ne font rien pendant que vous marchez, vous perdez la possibilité de bénéficier d’un mouvement de tout le corps. « Cela limite spécifiquement notre capacité à utiliser les muscles abdominaux et à créer une forme autour de la taille », a déclaré Hall. Pour profiter pleinement des avantages de la marche, il est essentiel d’engager vos bras lors d’une marche énergique. Cela activera les muscles de votre corps supérieur et inférieur, et vous aidera à brûler plus de calories.