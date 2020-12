Masser mon bébé : les bienfaits du massage chez le tout-petit

Saviez-vous que masser votre bébé peut l’aider à mieux se développer et rester en bonne santé ?

Les massages sont souvent bien appréciés par les adultes. Cela permet de se détendre, autant physiquement que psychiquement. Sachez que votre bébé saura apprécier ce moment de douceur, tout autant que vous. Car oui, masser son bébé va lui apporter différents bienfaits, pour son corps et aussi son esprit.

Les différents bienfaits du massage chez le tout-petit

Après avoir passé neuf mois dans le ventre de sa mère, le tout-petit se retrouve dans un environnement encore totalement inconnu pour lui.

En effet, le bébé subit pas mal de stress, face à des nouveautés comme les :

bruits ;

odeurs ;

goût ;

etc.

De plus, le tout-petit n’a pas encore conscience de son propre corps, qu’il a des difficultés à contrôler correctement, hors du ventre de sa mère.

Masser son nouveau-né va lui apporter différents bienfaits pour son bon développement physique et mental.

Régulation du corps

Comme le peau à peau, très efficace avec un nouveau-né inconsolable, le massage aide à la régulation du corps.

En effet, masser votre bébé va lui permettre de mieux prendre conscience de son corps. Il va également pouvoir se sentir plus détendu, face à un monde qui lui paraît encore hostile.

Meilleur sommeil

Un nouveau-né détendu est un nouveau-né qui dort bien.

N’hésitez pas à masser votre bébé au moment du coucher, après le bain. Il sera plus calme et aura un sommeil de meilleure qualité. Sans oublier qu’il s’endormira sûrement plus facilement.

Renforce le lien social

Enfin, sachez que le massage est une très bonne façon d’entrer en contact avec votre nourrisson.

C’est un beau moment d’échange, où tous les sens de bébé seront en éveil, parce qu’il va :

vous regarder, répondre à vos sourires ou vos paroles douces ;

sentir l’odeur de votre peau, qu’il va associer à quelque chose de rassurant ;

ressentir le massage qui détend son corps.

Masser votre bébé permet donc de renforcer votre lien social avec lui. Vous apprenez ainsi à vous connaître mieux, au fil du temps.

Comment masser votre bébé

Avant toute chose, il faut savoir que la peau de votre bébé est encore très fragile. Il ne faut donc pas abuser des massages, et n’en proposer que deux maximum par jour.

Comment masser votre bébé ? Il vous faut le coucher sur sa table à langer, et lui enlever ses vêtements en douceur. N’oubliez pas de communiquer avec lui, en lui décrivant ce que vous faites, d’une voix douce. Ainsi, vous allez créer une ambiance calme et rassurante, dès le départ.

Utilisez une huile de massage sans parfum, que vous frottez sur vos mains, afin de les réchauffer, avant de masser votre tout-petit. Ensuite, vous effectuez des mouvements circulaires sur ses :

pieds ;

genoux ;

ventre ;

épaules ;

bras ;

mains.

Une fois votre bébé plus grand, vous pouvez aussi le tourner sur le ventre, afin de lui masser également le dos.

Procédez en douceur, tant dans la gestuelle que dans les paroles. Vous remarquerez très vite les bienfaits des massages chez votre tout-petit.