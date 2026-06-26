Médicaments anti-obésité gratuits, l’idée séduit mais coince encore

Les injections amaigrissantes changent la prise en charge de l’obésité. Mais entre coût, effets indésirables et traitement au long cours, la gratuité reste loin.

L’obésité pèse lourd sur la santé mondiale

Les GLP-1 marchent, mais coûtent trop cher

Effets secondaires et arrêt du traitement inquiètent

Plus d’un milliard de personnes vivent avec une obésité dans le monde. Et la facture grimpe aussi vite que le problème. Le coût annuel pour l’économie mondiale pourrait atteindre environ 2 790 milliards d’euros (3 000 milliards de dollars) d’ici à 2030, rappelle la source. Forcément, l’idée de rendre les injections amaigrissantes gratuites revient sur la table.

Pourquoi l’idée revient avec autant de force

Ces médicaments de la classe des GLP-1, comme Mounjaro, Ozempic ou Wegovy, miment une hormone qui réduit la faim et augmente la sensation de satiété. Résultat, certains patients peuvent perdre jusqu’à 20 % de leur poids en 16 mois. Pour beaucoup, c’est un basculement net par rapport aux régimes classiques, souvent marqués par la faim et les échecs.

L’enjeu dépasse la silhouette. Le surpoids et l’obésité augmentent le risque de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Selon des sondages cités par la source, jusqu’à une personne sur quatre envisagerait d’utiliser ces traitements pour maigrir si elle y avait accès.

Le mur du prix, pour l’instant

C’est là que ça bloque. Un modèle de l’Université de Chicago publié en 2025 estime que, pour 100 000 personnes traitées, on éviterait environ 20 000 cas de diabète de type 2 et 10 000 cas de maladies cardiovasculaires. Vu comme ça, l’intérêt paraît solide.

Mais au prix actuel aux États-Unis, autour de 930 euros par mois (1 000 dollars), le même travail conclut qu’un déploiement massif n’est pas rentable pour le système de santé. Une autre étude, menée à partir de données d’assurance par l’équipe du professeur Coady Wing à l’Université de l’Indiana, observe même une hausse d’environ 93 euros par mois (100 dollars) des dépenses de santé dans les cinq années suivant le début du traitement, en partie à cause des consultations de suivi.

Le vrai angle mort, c’est la durée

Même si les prix baissent, un autre point reste lourd. Quand on arrête, le poids revient souvent vite. Et les bénéfices sur la tension artérielle ou le cholestérol disparaissent aussi. En gros, ces médicaments fonctionnent tant qu’on les prend.

La professeure Amanda Daley, de l’Université de Loughborough, rappelle que beaucoup de patients ne réalisent pas qu’il peut s’agir d’un traitement au long cours. Pas de détail anodin.

Des inconnues qui empêchent le grand basculement

Les effets indésirables fréquents, comme les nausées ou la constipation, sont souvent modérés. Mais il existe des complications plus sérieuses. La source cite une pancréatite chez environ 3 personnes sur 1 000. Rapporté aux quelque 100 millions d’adultes obèses aux États-Unis, cela représenterait autour de 300 000 cas si tout le monde était traité. Et là, on comprend la prudence.

S’ajoutent des questions encore ouvertes, notamment sur la perte de masse musculaire, les risques osseux après la ménopause, ou une possible baisse du désir pour l’alcool, la nicotine, voire les achats, avec d’éventuelles conséquences psychiques. Oui, des versions en comprimés et des baisses de prix sont attendues. Mais aujourd’hui, l’idée de la gratuité pour tous reste surtout une promesse de futur, pas une politique prête à l’emploi.