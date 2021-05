Le ministère des Solidarités et de la Santé vient de préciser la future plateforme « Mon espace santé ».

Prévu pour janvier 2022, « Mon espace santé » est un service public développé par le gouvernement afin de permettre aux Français de gérer leurs données de santé. Pour le moment en phase de développement et en test dès le mois de juillet 2021, de nombreux détails de ce dispositif viennent d’être dévoilés.

Le gouvernement va aider les Français à gérer leurs données de santé

Durant le mois d’avril 2019, une feuille de route décrivant la transformation durable du système de santé grâce au numérique a été présentée par la ministre chargée la Santé Agnès Buzyn. Nous découvrions ainsi la mise en place de « Mon espace santé » pour le mois de janvier 2022. Deux ans plus tard, le ministère des Solidarités et de la Santé a expliqué dans un communiqué que le dispositif sera un « espace numérique individuel » mis à la disposition par l’Etat et l’Assurance Maladie.

Les Français pourront ainsi y stocker leurs données de santé, mais aussi les partager avec des professionnels de santé. Petite précision, l’ensemble des informations seront hébergées en France. Pour accéder à cette nouvelle plateforme, les administrés pourront utiliser leurs smartphones, tablettes ou ordinateurs. Une application dédiée devrait d’ailleurs voir le jour.

Par la suite, nous apprenons que quatre sections seront disponibles à travers le dispositif « Mon espace santé » : un dossier médical partagé (DMP), un agenda de santé, une messagerie sécurisée et un catalogue d’applications. Le DMP existe déjà depuis 2011 et a déjà séduit environ 10 millions de Français. Prenant la forme d’un carnet de santé numérique, celui-ci stocke notamment des informations médicales telles que les antécédents médicaux, les comptes-rendus d’hospitalisation, les résultats d’examens ou encore les traitements. Ce module est donc fortement utile pour effectuer un suivi médical des patients.

Nous retrouvons ensuite un agenda permettant d’enregistrer les rendez-vous médicaux, mais aussi de faire aussi de rappel de vaccins ou de dépistages recommandés. Nous retrouvons ensuite une messagerie sécurisée permettant d’effectuer des échanges confidentiels entre les patients et les professionnels de santé.

Pour finir, une boutique d’applications regroupant des acteurs publics et privés dans le domaine de la santé et du bien-être sera présente. 30 organismes ont été sélectionnés suite à un appel à projets. Ces derniers sont par exemple spécialisés dans le domaine de la téléconsultation, des objets connectés ou encore de la prise de rendez-vous en ligne. Un arrêté publié durant l’automne permettra de connaitre leurs identités.