Mordu par un chat errant, un homme contracte une infection inconnue

C'est au Royaume-Uni que l'homme de 48 ans a été mordu, et plusieurs antibiotiques ont été utilisés pour venir à bout de ses symptômes.

Si la morsure par un chien est considérée comme la plus potentielle vectrice de maladies, celle du chat est loin de devoir être négligée. Mordu par un chat errant, un Britannique de 48 ans a développé une infection liée à une bactérie inconnue.

Les faits se sont produits en 2020, mais l’étude ce cas est publiée seulement aujourd’hui dans la revue Emerging Infectious Diseases du Center for Disease Control and Prevention des Etats-Unis.

Le tétanos d’abord écarté

Quand l’homme est arrivé au service des urgences, il présentait un doit et le poignet gonflé. Le tétanos est d’abord envisagé, mais il s’avère que la bactérie n’a jamais été documentée.

Un premier traitement antibiotique est administré au patient, mais celui-ci se présente à nouveau le lendemain avec cette fois les deux avant-bras enflés et rouges.

Trois nouveaux antibiotiques

Avec retrait des tissus endommagés, trois antibiotiques sont finalement injectés à l’homme, et il se remet en quelques jours après; grâce encore à des traitements par voie orale. Les analyses ont conduit à la découverte d’un organisme semblable à un streptocoque, mais inconnu. La bactérie ne figure parmi aucune des souches répertoriées.

Les auteurs de l’étude résument :

Cela met en évidence le rôle des chats en tant que réservoirs d’espèces bactériennes jusqu’ici inconnues mais potentiellement pathogènes pour l’Homme.

Une nouvelle espèce de Globicatella

Après séquençage d’une partie du génome de la bactérie prélevée sur le patient, les chercheurs se sont aperçus qu’elle appartenait donc à une souche inconnue jusqu’alors et non référencée : “Un autre genre de bactéries gram-positives appelées Globicatella d’une espèce distincte et non décrite auparavant”.

Dans le cas où vous seriez mordus par un chat errant, la première des choses à faire est de nettoyer la plaie avec du savons et du sel. Si des symptômes apparaissent, il convient de contacter rapidement un médecin.