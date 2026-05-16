Mycose des ongles : comment repérer les symptômes qui touchent un Français sur dix

Environ 10 % des Français sont concernés par la mycose des ongles des pieds, une infection fréquente mais souvent négligée. Certains signes permettent pourtant de la repérer rapidement et d’éviter qu’elle ne s’aggrave.

Tl;dr La mycose de l’ongle touche surtout les pieds.

Le diagnostic doit être confirmé par examen mycologique.

Traitement long, prévention et prise en charge essentielles.

Une affection courante, mais trop souvent négligée

Chaque année, près de 10 % de la population française est concernée par la mycose de l’ongle, ou onychomycose. Cette infection, principalement localisée au niveau des ongles des pieds — et tout particulièrement le gros orteil —, demeure paradoxalement sous-diagnostiquée. La Société française de dermatologie s’en inquiète : « Ces infections sont très fréquentes, mais elles restent souvent banalisées. Pourtant, elles peuvent entraîner une gêne fonctionnelle et nécessitent un diagnostic précis », souligne le Dr Olivier Cogrel, dermatologue au CHU de Bordeaux. Les patients rapportent régulièrement un épaississement de l’ongle, une teinte jaunâtre et une fragilité accrue, pouvant impacter la marche, générer des douleurs et altérer la qualité de vie.

Origines multiples et modes de transmission

À l’origine du problème se trouvent essentiellement des dermatophytes anthropophiles, bien que d’autres agents comme les levures du genre Candida ou certaines moisissures puissent aussi provoquer ces infections. D’après la Société française de dermatologie, la transmission survient fréquemment dans des lieux collectifs tels que les vestiaires ou piscines. Mais alors, pourquoi certains développent-ils plus volontiers cette pathologie ?

Facteurs favorisants et diagnostic délicat

Le risque augmente sensiblement avec l’âge ou chez les personnes souffrant de troubles circulatoires ou de diabète. Un environnement chaud et humide – chaussures fermées portées longtemps par exemple – favorise également leur apparition.

Pourtant, établir un diagnostic fiable n’est pas toujours évident. Les symptômes évoquent parfois d’autres affections (psoriasis, traumatisme…). Selon le Dr Cogrel : « Le diagnostic clinique seul est parfois insuffisant… Il est préférable qu’il soit confirmé par un examen mycologique avant d’initier un traitement qui est prolongé. » Ce test limite notamment le recours à des traitements inutiles ou inefficaces.

Prévention, traitement… et patience

Face à la lenteur naturelle de la repousse des ongles (jusqu’à 18 mois pour retrouver une matrice saine), la prise en charge passe inévitablement par un traitement antifongique local ou oral prolongé. Si le champignon responsable relève des levures (Candida) ou moisissures (Fusarium, etc.), le suivi s’effectue souvent dans des centres spécialisés.

Quelques conseils simples permettent toutefois de limiter les risques :

Sécher soigneusement ses pieds après la douche ou piscine.

Choisir des chaussures adaptées.

Consulter dès les premiers signes suspects.

Une intervention rapide améliore nettement le confort des patients et évite une aggravation insidieuse d’une affection trop souvent prise à la légère.