La toux persistante de 100 jours, très contagieuse, passe souvent inaperçue chez les adultes

La coqueluche, une infection respiratoire très contagieuse, passe fréquemment inaperçue chez les adultes. Cette maladie, caractérisée par une toux persistante pouvant durer jusqu'à 100 jours, représente un risque important de transmission dans la population.

Tl;dr La coqueluche est très contagieuse, souvent confondue avec d’autres infections.

Les antibiotiques sont efficaces en début d’infection bactérienne.

Le vaccin protège, mais l’immunité diminue avec le temps.

Une infection sournoise et persistante

Souvent assimilée à un simple rhume lors de ses débuts, la coqueluche, provoquée par la bactérie Bordetella pertussis, s’avère pourtant être une affection bien plus redoutable. Extrêmement contagieuse, elle se transmet facilement via des gouttelettes respiratoires émises lorsqu’un malade tousse ou éternue. L’infection peut se déclarer chez une personne exposée à seulement 140 cellules bactériennes, selon plusieurs études.

Le problème majeur : ses symptômes initiaux trompent. Nez qui coule, fièvre légère et toux modérée évoquent une banale infection virale, ce qui retarde souvent le diagnostic. Or, après une à deux semaines, la maladie évolue vers une phase paroxystique marquée par des accès de toux incontrôlables — parfois si violents qu’ils entraînent vomissements et épuisement. Chez l’enfant, cette toux s’accompagne du fameux « whoop », cri caractéristique lors de l’inspiration ; chez l’adulte en revanche, ce signe sonore manque fréquemment.

Un risque de complications sous-estimé

Si la plupart des adultes traversent cette épreuve sans séquelles durables, environ 30 % développent des complications secondaires comme la pneumonie. En cause : les dégâts infligés par la bactérie sur les cils bronchiques, qui limitent alors l’élimination naturelle des agents pathogènes. Mais ce n’est pas tout : les quintes de toux répétées peuvent provoquer fractures costales (notamment chez les personnes âgées), incontinence urinaire – signalée par un tiers des femmes de plus de 50 ans –, voire pneumothorax ou hernies dans de rares situations extrêmes.

Certaines catégories restent plus vulnérables : asthmatiques, personnes obèses ou immunodéprimées ainsi que fumeurs voient leur convalescence allongée et risquent davantage d’effets secondaires.

Diagnostic difficile et confusion fréquente

La difficulté majeure réside dans la distinction entre coqueluche et autres infections respiratoires telles que le virus respiratoire syncytial (VRS), la grippe ou la COVID-19. Les chercheurs estiment qu’elle passe inaperçue jusqu’à 95 % du temps. Pourtant, quelques indices permettent de mieux orienter le diagnostic :

Toux persistante aggravée la nuit ;

Cris inspiratoires (« whoop ») surtout chez l’enfant ;

Fièvre faible ou absente, contrairement au VRS.

Par ailleurs, tandis que le VRS culmine en hiver (décembre-janvier), la coqueluche se rencontre toute l’année.

Prévention et traitement : entre espoir vaccinal et vigilance nécessaire

Depuis plusieurs années, de nombreux pays ont troqué les vaccins « cellule entière » pour des formulations « acellulaires », moins réactogènes mais dont la protection décroît plus rapidement. Ainsi, même vaccinés, enfants comme adultes peuvent être infectés — toutefois avec des symptômes atténués.

Seuls les antibiotiques administrés précocement permettent de réduire la durée de contagiosité (généralement stoppée après 48 heures de traitement) et d’enrayer partiellement les complications. D’où l’importance d’une consultation rapide en cas de toux inexpliquée persistante ou aggravée chez soi-même ou son entourage fragile : nourrissons, femmes enceintes ou personnes âgées.

Dans un contexte où les cycles épidémiques tendent à resurgir tous les trois à cinq ans et où plusieurs facteurs — mutations bactériennes, couverture vaccinale vacillante — favorisent ces hausses périodiques, rester attentif aux signaux d’alerte reste crucial pour endiguer cette vieille ennemie des voies respiratoires.