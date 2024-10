Nouveau fromage ultra-protéiné et faible en calories : le choix santé parfait !

N'attendez plus pour découvrir ces nouveautés en supermarché. Qu'est-ce qui vous empêche d'y jeter un œil dès aujourd'hui ?

Tl;dr Un nouveau fromage léger et sain gagne en popularité en France.

Il a peu de graisses, est riche en protéines et contient des probiotiques.

Ce fromage, appelé « cottage cheese », peut être utilisé dans diverses préparations.

Son seul inconvénient est qu’il contient de la présure, donc il n’est pas toujours végétarien.

Le nouveau fromage à la mode

Si vous êtes amateur de fromage, un nouveau venu dans les rayons des supermarchés français pourrait attirer votre attention. Ce fromage offre une double promesse : légèreté et bienfaits pour la santé. Finies les préoccupations liées à la teneur en gras et en sel de nombreux fromages qui peuvent parfois peser sur notre bien-être et notre digestion.

Un fromage frais et léger

Ce nouveau fromage fait partie de la famille des « fromages frais ». « Il contient peu de glucides et de gras, et est donc relativement pauvre en calories (environ 90 grammes pour 100 grammes) », explique Emeline Bacot, diététicienne-nutritionnistes sur le Journal des Femmes. Par rapport aux fromages à pâte molle ou dure, sa teneur en matières grasses est considérablement réduite.

Richesse en protéines et probiotiques

Outre sa faible teneur en gras, ce fromage a une teneur en protéines supérieure à celle du fromage blanc. « Il contient plus de protéines (11 à 12 g pour 100 g environ) », ajoute Mme Bacot. Ces protéines sont essentielles à notre organisme pour le renouvellement de la peau, des tissus musculaires, de la matrice osseuse et le bon fonctionnement des enzymes digestives. Enfin, ce fromage contient aussi des probiotiques grâce aux ferments lactiques qui y sont ajoutés, comme pour les yaourts. Ces probiotiques renforcent les défenses naturelles de l’organisme et améliorent la digestion.

Le cottage cheese, une polyvalence culinaire

Le coupable ? Le « cottage cheese », un fromage à tartiner ou à cuisiner d’origine britannique. Sa texture légèrement granuleuse et son goût ni trop salé ni trop sucré le rendent polyvalent pour de nombreuses préparations culinaires. « Il peut être dégusté sur du pain seul ou avec des fruits ou des légumes, agrémenté d’herbes fraîches, dans un gratin ou une pâtisserie, ou en remplacement d’un autre fromage frais », conseille Mme Bacot.

Le seul point négatif du cottage cheese est qu’il contient de la présure, un ingrédient souvent issu de l’estomac des veaux, ce qui peut poser problème pour les végétariens.