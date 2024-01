Nutri-Score 2024 : Tout sur la nouvelle notation alimentaire

Dès 2024, le Nutri-Score va durcir son évaluation, pénalisant davantage les produits trop sucrés, salés, les viandes rouges et les aliments contenant des édulcorants, suite à une modification de son algorithme. Quel impact cela aura-t-il sur vos choix alimentaires ?

D’ici le début de l’année 2024, le mode de calcul du Nutri-Score, régulièrement consulté par les consommateurs lors de leurs achats alimentaires, subira une révision importante. Ce changement, qui vise à mieux orienter les choix alimentaires vers des produits sains, impactera principalement les produits trop sucrés, trop salés ou contenant des édulcorants.

Un impact sur les boissons et les céréales

Le nouvel algorithme du Nutri-Score bouleversera notamment le rayon des boissons. En effet, les boissons lactées et édulcorées verront leur note dégringoler. Ainsi, des produits populaires tels que le Yop de Yoplait ou le Candy’Up passeront de la note B à D. De même, les céréales et le petit-déjeuner ne seront pas épargnés par cette réforme. Certains produits, autrefois bien notés grâce à une réduction de leur teneur en sucre, seront désormais classés moins favorablement.

Réévaluation des huiles et de la viande rouge

Par ailleurs, les huiles d’olive, de colza, de noix ou de tournesol, reconnues pour leur faible teneur en acides gras saturés, verront leur note améliorer et passeront majoritairement de la note C à B. En revanche, la viande rouge, souvent consommée en excès, sera désormais moins bien notée que la volaille ou le poisson, en raison des risques de cancers et de maladies cardiovasculaires associés à une consommation excessive.

Encouragement des produits complets et riches en fibres

Enfin, la réforme du Nutri-Score vise également à encourager la consommation de produits complets et riches en fibres. Ainsi, ces aliments seront mieux notés par rapport aux produits raffinés tels que le pain blanc, les pâtes ou le riz.