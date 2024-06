Ostéoporose : un fruit pour protéger les os des femmes après la ménopause

Selon une recherche menée par une université américaine, le fait de manger des pruneaux de manière régulière pourrait renforcer et préserver la santé osseuse chez les femmes en période de ménopause. Alors, intégrerez-vous les pruneaux à votre alimentation quotidienne ?

Tl;dr L’ostéoporose touche principalement les femmes en France.

Une alimentation riche en calcium et en vitamine D est préconisée.

Les pruneaux aideraient à prévenir la baisse de la densité osseuse.

Une consommation quotidienne de 4 à 6 pruneaux est recommandée.

Une maladie silencieuse

Selon l’Inserm, l’ostéoporose est une maladie du squelette qui affecte environ 5,5 % de la population en France. Cette pathologie, qui touche principalement les femmes, se caractérise par une diminution de la densité osseuse, augmentant ainsi le risque de fractures.

Les facteurs clés pour des os solides

La formation et le maintien de la masse osseuse solide sont relatifs à plusieurs facteurs. Selon l’Inserm, une alimentation riche en calcium et en vitamine D, associée à une activité physique régulière pendant l’enfance et l’adolescence, permet de maximiser le pic de masse osseuse.

Néanmoins, il ne faut pas se limiter aux produits laitiers dans la recherche de bonne santé osseuse.

Les bienfaits insoupçonnés des pruneaux

Selon une “étude menée par une université américaine, les pruneaux peuvent également avoir des effets bénéfiques sur la santé des os”. Effectivement, une consommation régulière de ces fruits aurait un impact sur la préservation de la densité et de la solidité osseuse chez les femmes ménopausées.

Une étude prometteuse

Mary Jane De Souza, professeure distinguée de kinésiologie et de physiologie à Penn State, a dirigé un essai contrôlé randomisé. Celui-ci a permis de révéler que la consommation quotidienne de pruneaux pouvait ralentir la progression de la perte osseuse liée à l’âge et réduire le risque de fracture. Cette recherche suggère une consommation de 4 à 6 pruneaux par jour comme optimale pour la santé osseuse.

Toutefois, malgré ces résultats encourageants, de futures études seront nécessaires pour vérifier et confirmer ces conclusions.