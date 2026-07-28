Perte de poids : ces injections peuvent perturber d’autres pilules

Les médicaments de type Ozempic, Wegovy ou Mounjaro pourraient modifier l’effet de certains traitements avalés. Voilà ce que l’on sait.

En bref Les GLP-1 ralentissent l’arrivée des médicaments oraux

Certaines pilules pourraient être moins efficaces

Vomissements et diarrhées compliquent encore l’absorption

Un traitement qui aide à perdre du poids peut aussi bousculer d’autres habitudes très banales, avaler une pilule le matin, prendre une contraception, suivre un traitement chronique. C’est le point qui commence à émerger autour des médicaments de type Ozempic, Wegovy ou Mounjaro.

Les chercheurs restent prudents. Des scientifiques sud-coréens écrivaient en 2025 que ces interactions entre médicaments restaient mal comprises et demandaient encore des travaux pour garantir un usage sûr des GLP-1. Donc, pas de certitude solide à ce stade. Mais pas de sujet anodin non plus.

Le même freinage que pour les repas

Ces médicaments imitent une hormone naturelle, le GLP-1, qui augmente la sensation de satiété. On mange moins, donc on perd du poids. Sauf que cette hormone ne s’occupe pas seulement de l’appétit.

Pour Giles Yeo, professeur à l’Université de Cambridge et spécialiste des hormones de l’appétit, le rôle de ces hormones intestinales est de réguler le passage des aliments entre la bouche et le bas du tube digestif. Autrement dit, elles ralentissent notamment la sortie de l’estomac.

Et ce ralentissement concerne aussi les médicaments oraux. Une pilule avalée met plus de temps à atteindre la circulation sanguine.

Pourquoi certaines pilules posent plus question

Là, vous voyez l’enjeu. Si un traitement doit agir à un moment précis pour être au maximum de son efficacité, ce retard peut compter. Le sujet est particulièrement sensible pour des médicaments liés aux cycles hormonaux, comme certaines contraceptions ou le traitement hormonal de la ménopause.

Il n’y a pas que le délai. Simon Cork, enseignant en physiologie à l’Anglia Ruskin University, rappelle que la plupart des médicaments avalés sont absorbés dans l’intestin grêle. Si le contenu de l’estomac avance plus lentement, une partie du produit peut se dégrader avant d’être absorbée. Résultat, une réponse plus faible au moment où le médicament arrive enfin dans le sang.

Un article publié en 2024 allait dans ce sens. Il rapportait que le traitement par GLP-1 modifiait à la fois le moment d’arrivée et la concentration maximale dans le sang de plusieurs médicaments, notamment la warfarine, des statines et certaines pilules contraceptives.

Les effets digestifs peuvent encore compliquer les choses

Il y a un autre point, plus terre à terre. Les effets indésirables digestifs des GLP-1 peuvent eux aussi perturber un traitement.

Simon Cork le résume ainsi : « Si vous vomissez les médicaments, vous ne savez pas quelle quantité a été absorbée. » Même logique avec la diarrhée, quand le produit traverse l’organisme trop vite pour être correctement absorbé.

Et ce n’est pas marginal. Les nausées et vomissements touchent presque un quart des utilisateurs de GLP-1, la diarrhée près d’un tiers. En gros, l’intérêt de ces traitements est réel, mais pour ceux qui prennent déjà d’autres pilules, la question des interactions et de l’absorption mérite clairement d’être regardée de près.