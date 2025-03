Perte de poids soudaine chez les seniors : signe précurseur de démence ?

Une perte de poids rapide et inattendue chez les personnes âgées pourrait augmenter le risque de développer une démence à un stade ultérieur de leur vie.

Tl;dr La perte de poids pourrait indiquer un risque accru de démence.

Les seniors atteints de démence ont une diminution plus rapide de l’IMC.

Les personnes atteintes de démence ont également des niveaux plus élevés de bon cholestérol.

Comprendre la démence à travers la perte de poids

Une nouvelle étude révèle que la perte de poids pourrait être un indicateur précoce de risque accru de démence, même en l’absence de signes manifestes. Cette étude, publiée dans JAMA Network Open, a évalué comment les facteurs de risque cardiométaboliques tels que l’obésité, l’hypercholestérolémie, le diabète et l’hypertension artérielle pourraient servir de marqueurs précoces de la démence.

Le lien entre la perte de poids et la démence

Les chercheurs ont suivi pendant 11 ans des personnes âgées en bonne santé qui ont développé ou non une démence. Ils ont découvert que les participants diagnostiqués avec une démence avaient une diminution plus rapide de leur indice de masse corporelle (IMC) dans les années précédant leur diagnostic par rapport à ceux qui n’ont pas développé la maladie.

Une augmentation des niveaux de bon cholestérol chez les personnes atteintes de démence

De plus, les personnes atteintes de démence avaient tendance à avoir des niveaux plus élevés de lipoprotéines de haute densité (HDL, ou « bon cholestérol ») environ cinq ans avant leur diagnostic. « La démence se développe sur de nombreuses années avant que les symptômes ne deviennent perceptibles », a déclaré le co-auteur de l’étude, Zimu Wu, chercheur en maladies chroniques et vieillissement à l’Université Monash en Australie.

L’importance d’une détection précoce

Environ 6,9 millions d’adultes aux États-Unis sont atteints de la maladie d’Alzheimer, la forme la plus courante de démence, et ce nombre pourrait doubler d’ici à 2060. Trouver davantage de moyens d’identifier les personnes à risque de ces troubles cognitifs pourrait être une façon de répondre à ce problème de santé publique croissant et pourrait faciliter l’accès à un traitement précoce de la démence, lorsque cela est le plus efficace.

Des recherches plus approfondies sont nécessaires

Bien que ces découvertes soient importantes, il est essentiel de souligner que l’étude a été réalisée principalement sur des participants blancs, ce qui soulève la question de la généralisation des résultats à d’autres groupes ethniques et raciaux.

Ces résultats ne permettent pas non plus de déterminer si la perte de poids et l’augmentation des niveaux de HDL sont des symptômes précoces de la démence ou des facteurs de risque pour cette maladie. Des recherches plus approfondies avec des périodes d’étude plus longues et des participants plus diversifiés sont nécessaires pour mieux comprendre comment les changements cardiométaboliques et la démence s’affectent mutuellement.