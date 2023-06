Plus d’un enfant sur dix présente au moins un trouble de santé mentale

L'étude de Santé publique France a été menée auprès de plus de 15 000 enfants et enseignants, et 10 000 parents.

Il s’agit de la première étude sur le sujet en France : publiée ce jour par Santé publique France (SpF), elle révèle que parmi les enfants scolarisés de 6 à 11 ans, 13% présentent au moins un trouble probable de santé mentale.

C’est la période Covid-19 qui incite à instituer un suivi de la prédominance de santé mentale parmi les plus jeunes.

Etude Enabee : des questionnaires particuliers

L’étude a été menée en métropole, du 2 mai au 31 juillet 2022 auprès auprès de plus de 15 000 enfants et enseignants dans près de 400 écoles, et de 10 000 parents.

Le résultat le plus édifiant est donc le fait que 13% des enfants de 6 à 11 ans présentent au moins un trouble probable de santé mentale. Un chiffre semblable à ceux relevés dans d’autres pays européens, dans la même population.

“Trouble émotionnel probable”

Nolwenn Regnault, qui est en charge de l’unité périnatalité, petite enfance et santé mentale à SpF, précise à l’AFP que “La majorité des enfants ne souffre que d’un trouble mais certains peuvent en cumuler plusieurs”.

Plus précisément, ce sont 5,6% des enfants qui présentent un “trouble émotionnel probable”, soit un trouble anxieux (anxiété de séparation, anxiété généralisée, phobies spécifiques) ou dépressif.

“Trouble oppositionnel probable”, TDAH…

Et 6,6% d’entre eux montrent un “trouble oppositionnel probable” (colère, provocation…), et encore 3,2% un trouble persistant d’inattention et/ou d’hyperactivité (TDAH) probable.

Les troubles émotionnels probables sont plus régulièrement observés chez les filles, et ceux relatifs au comportement plus souvent parmi les garçons.

En revanche, les données recueillies ne permettent pas de faire ressortir des disparités selon le niveau scolaire et le secteur de l’école (écoles publiques hors réseaux d’éducation prioritaire (REP) et écoles privées en comparaison avec les écoles publiques REP ou REP+).