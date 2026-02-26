Pourquoi le Colorado connaît-il des concentrations élevées de ce gaz radioactif indétectable ?

Présent en concentrations élevées dans le Colorado, un gaz radioactif difficile à détecter suscite l’attention des autorités et des experts. Sa présence naturelle, liée à la géologie locale, soulève d’importantes questions de santé publique et de prévention.

Tl;dr Le radon cause de nombreux cancers du poumon au Colorado.

Tester son domicile est simple et souvent gratuit.

Des systèmes de mitigation réduisent le risque jusqu’à 99 %.

Un danger invisible, mais bien réel dans les foyers

Si l’on évoque rarement le sujet dans l’actualité, le radon, ce gaz radioactif naturel, constitue pourtant une menace silencieuse pour la santé des habitants du Colorado. Chaque année, près de 500 personnes y succombent à un cancer du poumon lié à cette exposition, un chiffre impressionnant comparé aux 21 000 décès enregistrés au niveau national. Qu’on ne s’y trompe pas : le radon n’a ni odeur ni couleur et provient de la désintégration naturelle de l’uranium présent dans le sol. Difficile donc d’en soupçonner la présence, d’autant que la moitié des logements n’ont jamais été testés dans cet État.

Pourquoi le Colorado est-il si concerné ?

La géologie particulière du territoire explique en grande partie cette exposition accrue. Les massifs montagneux riches en granite – et donc en uranium – favorisent la diffusion du radon, lequel s’infiltre insidieusement par les fissures des fondations ou les interstices autour des pompes et drains. Résultat : la moitié des habitations dépassent le seuil recommandé de 4 pCi/L fixé par l’Environmental Protection Agency, certaines atteignant en moyenne 6,4 pCi/L – soit l’équivalent de 200 radiographies pulmonaires annuelles.

L’urgence du dépistage : un geste simple à portée de main

Heureusement, il existe une solution facile pour lever le doute. Le test se réalise avec un kit abordable – parfois même gratuit auprès du Cancer Center de l’Université du Colorado Anschutz. Il suffit d’installer ce dispositif dans la pièce la plus basse de son habitation pendant quelques jours à plusieurs mois selon la précision souhaitée ; les kits longs offrent une meilleure évaluation annuelle. À noter que près de 40 % des tests réalisés dépassent encore aujourd’hui la limite préconisée.

Pour ceux qui souhaitent agir, voici les principales étapes recommandées :

Sceller les fissures des murs et fondations ;

Installer un système d’extraction équipé d’un ventilateur ;

Bénéficier d’aides financières pour les ménages modestes via les programmes étatiques.

Réduire le risque, un investissement pour l’avenir

Si la consommation de tabac demeure le facteur principal du cancer du poumon (86 % des cas), le radon arrive juste derrière pour ceux n’ayant jamais fumé. L’exposition cumulée sur plusieurs années augmente considérablement ce risque. Toutefois, avec des systèmes de mitigation efficaces capables d’abaisser jusqu’à 99 % la concentration intérieure, chacun peut agir pour protéger sa santé et celle de ses proches. Ainsi, face à ce danger discret, mais évitable, tester puis assainir son habitat s’impose comme une démarche essentielle au Colorado – et ailleurs.