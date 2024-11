Pourquoi les poupées peuvent être un traitement efficace contre la démence ?

Pourquoi les poupées pourraient être une thérapie efficace contre la démence ? Voici la réponse.

Tl;dr La thérapie par poupées apaise certains patients atteints de démence.

La réaction de chaque patient à cette thérapie peut varier.

Les robots pourraient être la prochaine étape de cette approche.

Une approche douce de la démence : la thérapie par poupées

La démence peut bouleverser la perception du monde chez les personnes touchées. Leur réalité et leur sens du temps peuvent être altérés, ce qui peut causer agitation et détresse. Certains trouvent du réconfort grâce à une technique appelée « représentation de l’enfance » ou « thérapie par poupées ».

Qu’est-ce que la thérapie par poupées ?

Les souvenirs lointains sont souvent plus vifs que les événements récents chez les personnes atteintes de démence. C’est le cas des expériences passées de parentalité et de soin des jeunes enfants. La « représentation de l’enfance » utilise des poupées réalistes, également appelées poupées d’empathie, pour apporter du réconfort à certaines personnes atteintes de démence.

Des résultats prometteurs mais des réactions variées

Cette approche peut aider à réduire l’agitation et l’anxiété, et améliorer la qualité de vie globale. Cependant, toutes les personnes atteintes de démence n’y répondent pas de la même façon. Il est donc nécessaire d’observer attentivement et de prendre en compte le passé de chaque personne avant de présenter une poupée d’empathie.

Le futur : des robots empathiques ?

Des poupées d’empathie interactives et des robots ressemblant à des animaux de compagnie gagnent en popularité. Néanmoins, l’efficacité de ces robots reste débattue. Parallèlement, les avancées en intelligence artificielle offrent de nouvelles opportunités pour soutenir les personnes vivant avec la démence.