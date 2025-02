Pourquoi partager votre sommeil avec votre partenaire est bénéfique pour votre santé

Voici pourquoi renoncer à la "divorce de sommeil" est bénéfique pour votre santé : les avantages de dormir avec votre partenaire.

Tl;dr Dormir avec son partenaire améliore la qualité du sommeil et la santé globale.

Le partage d’un lit favorise le bien-être, réduit le stress et synchronise les battements de cœur.

Les avantages sont plus importants chez les couples émotionnellement connectés.

Le partage du lit, un facteur de bien-être

Il est temps de réévaluer l’idée de dormir séparément de son partenaire. Contrairement à cette tendance, de récentes études scientifiques démontrent que le partage du lit avec son partenaire a de nombreux avantages pour notre santé globale et la qualité de notre sommeil. En effet, les couples qui dorment ensemble ont tendance à dormir plus longtemps, ont une meilleure qualité de sommeil et synchronisent même leurs battements de cœur.

Le sommeil synchronisé, une réalité scientifique

Mais attention, ces bénéfices ne s’appliquent pas à tous les types de couples. Selon le Dr. Thomas Michael Kilkenny, directeur de l’Institut de Médecine du Sommeil de l’Université Northwell Staten Island, ces avantages sont réservés aux partenaires émotionnellement connectés. « Le sommeil en couple peut renforcer la sécurité physique et émotionnelle. Plus les couples sont proches émotionnellement, plus le sommeil se synchronise, » a-t-il déclaré au New York Post.

Le rôle de l’ocytocine

Avoir des rapports sexuels, se blottir, se tenir la main et dormir près l’un de l’autre peut déclencher la libération d’ocytocine, aussi connue sous le nom de « hormone de l’amour ». Cette hormone favorise la relaxation, réduit le stress et crée un sentiment de sécurité. Une étude publiée dans Sleep Science a révélé que l’intimité physique et sexuelle provoquée par le fait de dormir à côté d’un partenaire déclenche la libération d’ocytocine. Cette hormone non seulement favorise un meilleur sommeil, mais aussi réduit le stress et favorise le lien affectif.

Cœur à cœur, même au sommeil

Le Dr. Kilkenny a également expliqué un phénomène fascinant : les couples qui partagent le même lit finissent par synchroniser leurs phases de sommeil, ce qui peut améliorer le sommeil. Cette synchronisation s’apparente à un phénomène connu sous le nom de « synchronisation de Huygens », selon lequel deux horloges à pendule finiront par osciller en rythme si elles sont placées près l’une de l’autre car elles s’influenceront subtilement l’une l’autre par le biais de vibrations. « Les cœurs ‘parlent entre eux’ pendant que les partenaires dorment, avec le rythme cardiaque de l’un agissant comme un stimulus externe qui affecte le rythme cardiaque de l’autre. »