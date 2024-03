Pourquoi sommes-nous accros à TikTok ?

L'addiction à des plateformes comme TikTok est un danger réel chez certains jeunes, exploitant leurs vulnérabilités. Quelle en est l'origine ?

Tl;dr L’addiction à TikTok touche particulièrement les jeunes vulnérables.

C’est une perte de liberté, une sur-stimulation de la dopamine.

L’addiction serait liée à un besoin de reconnaissance immédiate.

Les filtres de TikTok peuvent créer des complexes chez les utilisateurs.

L’épidémie silencieuse : l’addiction aux réseaux sociaux

La dépendance aux réseaux sociaux, en particulier à TikTok, est un phénomène croissant qui touche de plus en plus de jeunes. Cette addiction, loin d’être anodine, a même conduit à l’ouverture de cliniques spécialisées en Suisse.

L’engrenage de l’addiction

« L’addiction, c’est une perte de liberté », déclare Hélène Romano, psychologue et experte en psychopathologie. Selon elle, le cerveau sur-stimulé par le réseau social sécrète de la dopamine, l’hormone du plaisir, rendant la vie sans l’application presque insupportable. L’addiction donne une illusion de contrôle, un moyen d’échapper aux peurs et aux angoisses à travers un monde virtuel.

Reconnaissance immédiate et quête de soi

Une des raisons de cette addiction serait liée au besoin de reconnaissance, qui est immédiat sur TikTok. Les utilisateurs peuvent basculer entre un « principe de rêve » et la réalité. « Sur TikTok, je me montre virtuellement. Mais paradoxalement, on me reconnaît réellement », explique la psychologue.

Les dangers cachés de TikTok

Les jeunes vulnérables sont particulièrement à risque de souffrir psychologiquement à cause de TikTok. Les filtres de l’application, qui estompent les imperfections, peuvent générer des complexes et inciter à la chirurgie esthétique dès l’adolescence. Les symptômes de cette addiction comprennent l’isolement, l’absence de vie sociale et un malaise profond lorsqu’on est déconnecté.