Pourquoi tombe-t-on systématiquement malade au moment de partir en vacances ?

De nombreux vacanciers constatent qu’ils tombent malades dès le début de leurs congés. Ce phénomène fréquent intrigue : alors que le stress du travail retombe, le corps semble plus vulnérable aux infections et aux petits maux.

Quand la détente rime avec maladie : le phénomène du « mal des loisirs »

Pour beaucoup, l’arrivée des vacances ou d’un week-end tant attendu coïncide curieusement avec une fatigue soudaine, des maux de tête ou même un rhume. Ce scénario n’est pas isolé : il porte même un nom, le « mal des loisirs », soit littéralement « maladie des loisirs ». Mais comment expliquer ce paradoxe qui gâche régulièrement nos moments de repos ?

Derrière le concept : ce que disent les études

Le terme « mal des loisirs » a été introduit en 2002 par une équipe de chercheurs néerlandais, suite à une vaste enquête menée auprès de près de 1 900 personnes. Leur observation : environ 3 % déclaraient tomber malades lors de leurs congés, alors qu’ils restaient en forme durant la semaine. Les symptômes signalés – fatigue persistante, douleurs musculaires, céphalées ou symptômes grippaux – survenaient surtout lors de la première semaine de relâche. Toutefois, il faut garder à l’esprit que la notion reste floue et que ces données reposent essentiellement sur le souvenir des participants, sujet à caution.

D’autres recherches ont mis en lumière des phénomènes similaires : ainsi, une étude menée en 2014 sur les migraines a révélé que la baisse brutale du stress, notamment lors des jours chômés, pouvait déclencher chez certains des crises douloureuses dans les vingt-quatre heures suivant la détente. Plus troublant encore, certaines analyses évoquent une augmentation du risque d’AVC le week-end pour certains groupes – sans que les causes soient précisément identifiées.

Entre biologie et mode de vie : quelles pistes d’explication ?

Ce phénomène mystérieux ne bénéficie pas encore d’un solide corpus scientifique pour l’expliquer. Plusieurs facteurs pourraient entrer en jeu :

L’exposition accrue aux virus pendant les déplacements (avions bondés, lieux publics),

L’adoption de comportements inhabituels comme une consommation d’alcool plus élevée ou un rythme effréné lors des vacances,

Un relâchement soudain qui interrompt brutalement le fonctionnement habituel du système immunitaire boosté par le stress.

À cela s’ajoute une réalité psychologique : plongés dans l’action au travail, nous remarquons moins certains signaux corporels. Lorsqu’on décroche enfin, ces symptômes deviennent plus perceptibles.

Santé et prévention : agir plutôt que subir

Même si tout n’est pas élucidé autour du mal des loisirs, quelques leviers simples existent pour limiter son impact. Les travaux finlandais menés auprès de milliers d’employés démontrent que reprendre une activité physique régulière, veiller à un bon sommeil et adopter une alimentation équilibrée renforcent efficacement notre défense immunitaire. Par ailleurs, apprendre à gérer durablement le stress via la méditation ou la pleine conscience peut s’avérer bénéfique. Enfin, garder ses vaccins à jour – grippe comme COVID – et respecter quelques règles d’hygiène élémentaire en voyage (masque FFP2 dans les transports) contribuent aussi à préserver sa santé lors des pauses bien méritées.

Comme quoi, prendre soin de soi avant même les vacances est parfois le meilleur moyen… d’en profiter pleinement.