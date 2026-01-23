Près de 42 000 flacons de sérums capillaires retirés du marché dans tout le pays

Près de 42 000 flacons de sérums pour la pousse des cheveux font l’objet d’un rappel à l’échelle nationale. Cette mesure vise à retirer du marché ces produits potentiellement défectueux, afin d’assurer la sécurité des consommateurs.

Tl;dr Près de 42 000 sérums capillaires rappelés aux États-Unis.

Contiennent du minoxidil, sans emballage sécurisé enfant.

Éloignez des enfants, demandez remboursement ou échange.

Un rappel massif touche des sérums capillaires au minoxidil

La vigilance s’impose pour les utilisateurs de sérums de croissance capillaire vendus en ligne, après l’annonce par la Consumer Product Safety Commission (CPSC) d’un important rappel. Près de 42 000 bouteilles viennent en effet d’être retirées du marché américain, suite à un manquement aux normes de sécurité concernant l’emballage.

Minoxidil et risques domestiques : une alerte sanitaire majeure

Au cœur de cette affaire, le minoxidil, principe actif bien connu pour traiter la chute des cheveux dans des produits comme Rogaine. Or, selon la réglementation, tout produit contenant ce composant doit impérativement être conditionné dans un emballage résistant à l’ouverture par les enfants. Ce détail n’est pas anodin : l’absence d’un tel dispositif fait courir un risque grave, voire mortel, en cas d’ingestion accidentelle par un jeune enfant. Si aucun incident n’a été signalé à ce jour, la prudence reste de mise face à cette faille.

Quels produits sont concernés ?

Le rappel vise deux références commercialisées sur Amazon. Voici les détails utiles pour identifier ces sérums :

RootStim Beard Growth Serum (5 % Minoxidil) : flacon spray noir et orange de 60 ml, vendu entre novembre 2024 et septembre 2025 (environ 16 900 unités concernées).

: flacon spray noir et orange de 60 ml, vendu entre novembre 2024 et septembre 2025 (environ 16 900 unités concernées). Ruahouine Hair Growth Serum : flacon compte-gouttes ambré transparent de 60 ml, proposé de janvier à juillet 2025 (environ 25 000 unités touchées).

Ce rappel fait écho à une précédente mesure prise en décembre dernier concernant « Feel The Beard Minoxidil Beard Growth Oil for Men », retiré pour des motifs similaires, mais à une échelle moindre (environ 840 exemplaires).

Que faire si vous possédez ces sérums ?

En cas de possession de l’un des lots concernés, il est vivement recommandé de placer le produit hors d’atteinte et hors vue des enfants. La démarche suivante consiste à contacter le vendeur afin d’obtenir un remboursement ou un remplacement conforme aux normes. Ce rappel rappelle opportunément combien la sécurité des plus jeunes reste un enjeu central dès lors que des substances telles que le minoxidil entrent dans notre quotidien – même sous des formes anodines comme les soins capillaires.