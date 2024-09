Profils à risque de la maladie de Parkinson

La maladie de Parkinson est une pathologie neurodégénérative fréquente en France, touchant aussi les personnes plus jeunes que prévu. Qui peut être affecté par cette maladie ?

La maladie de Parkinson : une pathologie à ne pas sous-estimer

La maladie de Parkinson, malgré sa réputation de toucher principalement les personnes âgées, est en réalité une pathologie neurodégénérative qui peut également affecter les jeunes. En France, elle est la deuxième cause de handicap moteur après les accidents vasculaires cérébraux, avec plus de 272 500 cas recensés par l’Inserm en février 2022.

Des différences entre les genres à prendre en compte

Les hommes sont plus susceptibles d’être touchés par la maladie de Parkinson que les femmes, bien que ces dernières voient la progression de la pathologie s’accélérer. Des facteurs comme l’âge des premières menstruations, le nombre de grossesses et la ménopause peuvent influencer le risque de développer la maladie.

L’importance des facteurs environnementaux

Outre les facteurs génétiques, l’environnement joue un rôle crucial dans le développement de la maladie. L’exposition à des substances toxiques comme les solvants organiques ou les pesticides organochlorés peut augmenter le risque de Parkinson. Même le simple fait de vivre en milieu rural peut avoir un impact sur la santé neurologique.

L’avis de la rédaction

Il est essentiel de sensibiliser le public à la maladie de Parkinson et à ses diverses implications, y compris sur les jeunes et les femmes. La recherche sur les facteurs environnementaux doit être encouragée pour mieux comprendre et prévenir cette maladie débilitante.