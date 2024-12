Protéines Végétales ou Animales : Laquelle privilégier pour la santé cardiaque ?

Quelle est la meilleure source de protéines pour la santé cardiaque : les protéines végétales ou les protéines animales ?

Tl;dr Les protéines végétales sont plus bénéfiques pour la santé cardiaque.

Certaines protéines animales, consommées avec modération, sont aussi bénéfiques.

Il est recommandé de privilégier les protéines végétales dans l’alimentation.

Protéines végétales et animales : quelle différence ?

Le monde de la nutrition est sujet à de nombreux débats, dont celui du choix de protéines pour une meilleure santé cardiaque. Les protéines sont essentielles pour la réparation musculaire, l’énergie et le bien-être général, mais elles peuvent aussi influencer la santé cardiovasculaire. Alors, entre protéines végétales et animales, laquelle choisir ?

Les protéines végétales proviennent de sources végétales telles que les légumineuses, les haricots, les noix, les graines et les céréales complètes. Riches en fibres, antioxydants et graisses saines, elles sont très nutritives. En revanche, les protéines animales sont obtenues à partir de viande, de volaille, de poisson, d’œufs et de produits laitiers. Bien qu’il s’agisse de protéines complètes – qui contiennent tous les acides aminés essentiels – elles sont souvent riches en graisses saturées.

Que disent les recherches ?

Selon diverses recherches, les protéines végétales seraient associées à une meilleure santé cardiaque. Une étude de 30 ans a montré que les personnes consommant plus de protéines végétales que de protéines animales avaient un risque de maladie cardiovasculaire inférieur de 19% et un risque de maladie coronarienne inférieur de 27%.

Les protéines végétales, championnes de la santé cardiaque

Les protéines végétales apportent plusieurs avantages pour la santé du cœur :

Riches en fibres : elles aident à abaisser les niveaux de mauvais cholestérol (LDL).

elles aident à abaisser les niveaux de mauvais cholestérol (LDL). Pauvres en graisses saturées : elles réduisent le risque d’accumulation de plaque dans les artères.

elles réduisent le risque d’accumulation de plaque dans les artères. Gorgées d’antioxydants : elles combattent l’inflammation, facteur clé des maladies cardiaques.

En revanche, certaines protéines animales, notamment les viandes rouges et transformées, sont riches en graisses saturées et en cholestérol, ce qui peut augmenter le risque de maladies cardiaques si elles sont consommées en excès.

Les protéines animales sont-elles toutes néfastes ?

Pas nécessairement. Le poisson, par exemple, est riche en acides gras oméga-3, excellents pour la santé cardiovasculaire. Les volailles maigres et les œufs peuvent également faire partie d’un régime alimentaire sain pour le cœur, s’ils sont consommés avec modération.

Le verdict : quelles protéines choisir ?

Pour une santé cardiaque optimale, il est recommandé d’ajouter des aliments comme les lentilles, le quinoa, les pois chiches et les noix à votre alimentation. Remplacez les viandes rouges et transformées par des alternatives à base de plantes ou des protéines animales maigres. Un mélange de protéines végétales et animales maigres peut soutenir votre santé globale, mais l’essentiel de votre alimentation devrait être orienté vers les sources végétales.