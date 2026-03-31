Quatre formes rares de démence méconnues du grand public

Si la maladie d’Alzheimer est bien connue du grand public, d’autres formes de démence, plus rares, restent largement méconnues. Focus sur quatre types de démences moins courants mais tout aussi importants à identifier et comprendre.

Tl;dr De nombreux types de démence aux symptômes variés.

aux symptômes variés. Certains sous-types rares compliquent le diagnostic et la prise en charge.

Mieux connaître les signes aide à adapter le soutien précoce.

La démence : bien plus qu’un simple trouble de la mémoire

La plupart des gens associent spontanément le terme de démence à la perte de mémoire. Pourtant, derrière ce mot se cache une réalité bien plus complexe, touchant aussi bien la parole, le comportement que le sommeil ou les capacités motrices. Ce n’est pas un diagnostic unique, mais un ensemble regroupant plus d’une centaine de formes différentes.

En tête des diagnostics figure la maladie d’Alzheimer, qui représente environ 60 % des cas et dont la perte de mémoire demeure l’un des symptômes phares. Mais il existe toute une série de formes beaucoup moins connues du grand public – citons par exemple la démence à corps de Lewy, celle liée à la maladie de Parkinson ou encore la démence frontotemporale. Ces variantes plus rares, qui constituent près de 40 % des situations recensées, rendent le parcours diagnostique encore plus ardu et nécessitent un accompagnement souvent adapté.

Explorer les sous-types méconnus : regards sur quatre maladies

Certains syndromes illustrent parfaitement cette diversité. On peut ainsi citer :

L’atrophie corticale postérieure (PCA) , où les troubles visuels dominent d’emblée (hallucinations, difficultés d’orientation spatiale) alors que la mémoire reste relativement préservée au début.

, où les troubles visuels dominent d’emblée (hallucinations, difficultés d’orientation spatiale) alors que la mémoire reste relativement préservée au début. La maladie de Creutzfeldt-Jakob , due à des prions défectueux, évolue très vite et s’accompagne de problèmes moteurs sévères et de pertes cognitives soudaines.

, due à des prions défectueux, évolue très vite et s’accompagne de problèmes moteurs sévères et de pertes cognitives soudaines. L’association FTD-MND , qui lie démence frontotemporale et maladie du neurone moteur : ici, fonte musculaire et troubles moteurs précèdent parfois les déficits mnésiques habituels.

, qui lie démence frontotemporale et maladie du neurone moteur : ici, fonte musculaire et troubles moteurs précèdent parfois les déficits mnésiques habituels. L’état supranucléaire progressif (PSP), pathologie neurologique rare provoquant autant des troubles cognitifs que des chutes fréquentes en raison d’atteintes oculomotrices et motrices majeures.

Ces exemples illustrent à quel point il serait réducteur de limiter la démence à ses seules atteintes mnésiques.

Des défis quotidiens pour le diagnostic et l’accompagnement

Pour nombre de patients atteints d’une forme atypique, poser un nom précis sur leur pathologie relève parfois du défi : certains symptômes inhabituels perturbent les repères médicaux classiques. La méconnaissance générale de ces tableaux complique encore l’accès à une prise en charge adaptée.

Malgré l’absence actuelle de traitement curatif – seuls certains médicaments retardent les effets dans les formes d’Alzheimer –, comprendre précisément chaque sous-type reste essentiel pour adapter le suivi : anticiper une perte motrice soudaine ou une altération du langage permet d’organiser rapidement l’aide nécessaire.

Miser sur l’information et l’observation précoce

Savoir identifier rapidement les changements subtils – altération du comportement, difficultés visuelles ou locomotrices, troubles inhabituels du langage – constitue donc une véritable clé pour accompagner dignement celles et ceux qui en sont atteints. Car mieux cerner la diversité des manifestations pourrait enfin ouvrir la voie vers une gestion plus efficace d’une maladie dont la complexité ne cesse d’interroger médecins comme proches aidants.