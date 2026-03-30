La maladie de Basedow, un trouble rare qui bouleverse des vies

Fatigue extrême, perte de poids, troubles de l’humeur : plusieurs femmes témoignent des difficultés rencontrées face à la maladie de Basedow. Cette affection auto-immune rare bouleverse leur quotidien et impose un véritable parcours du combattant médical.

Tl;dr La maladie de Basedow touche gravement la vie quotidienne.

Diagnostic tardif et traitements parfois lourds pour les patientes.

Sophie a subi de lourdes séquelles après une opération.

Quand la maladie de Basedow bouleverse un quotidien

La disparition de l’ancien Premier ministre Lionel Jospin le 23 mars 2026 a, d’une certaine manière, mis en lumière une affection longtemps restée dans l’ombre : la maladie de Basedow. Cette pathologie auto-immune, qui s’attaque à la thyroïde, reste encore méconnue du grand public malgré ses conséquences lourdes sur la vie des patients. Les témoignages recueillis auprès de Sophie et Bernadette, toutes deux atteintes, illustrent le parcours souvent semé d’embûches de ceux qui affrontent ce trouble.

Des symptômes insidieux, un diagnostic retardé

Les premiers signes de cette maladie, comme en témoignent les patientes interrogées, se manifestent insidieusement. Fatigue extrême, perte ou prise rapide de poids, sautes d’humeur marquées, palpitations… Ces symptômes sont bien souvent attribués à d’autres causes. Sophie se souvient : « J’avais perdu huit kilos en trois semaines et j’étais épuisée sans raison apparente ». Quant à Bernadette, c’est après avoir envisagé une dépression qu’un simple bilan sanguin a révélé des taux anormaux de TSH — l’hormone clé produite par la thyroïde. Pour beaucoup, l’attente d’un diagnostic précis devient un calvaire.

Un combat quotidien face aux traitements et aux séquelles

La prise en charge débute souvent par des médicaments visant à réguler le fonctionnement de la glande. Mais ces traitements ne conviennent pas toujours : Bernadette décrit des effets secondaires importants sous lévothyroxine avant de trouver un équilibre fragile avec une autre prescription. De son côté, Sophie doit subir une ablation totale de la thyroïde suite à la progression de ses nodules. Là encore, le parcours est semé d’épreuves : complications post-opératoires sévères, voix altérée, souffle court… Un accident rare lors de l’intervention endommage l’un de ses nerfs vocaux.

Voici quelques réalités douloureuses vécues :

13 nasofibroscopies imposées à Sophie en neuf mois pour tenter d’expliquer sa gêne respiratoire.

imposées à Sophie en neuf mois pour tenter d’expliquer sa gêne respiratoire. Période prolongée sans diagnostic clair ni solution adaptée.

Séquelles physiques majeures et impact psychologique durable.

L’après : entre résilience et espoir fragile

Après deux mois éprouvants de convalescence et plusieurs interventions chirurgicales complexes (dont une trachéotomie), Sophie regagne peu à peu du souffle et une voix plus fluide — non sans devoir adapter son quotidien à ces séquelles durables. Malgré l’épuisement physique et moral persistant — « On m’a volé une partie de ma vie », confie-t-elle — elle souligne aussi l’importance du soutien familial et d’une prise en charge psychologique renforcée pour les malades chroniques. Pour nombre d’entre eux, il reste encore bien difficile d’envisager sereinement un retour à une vie professionnelle ou sociale pleinement normale.

Derrière la discrétion médiatique entourant la maladie de Basedow se cachent des récits poignants où s’entremêlent solitude du patient et nécessité d’une meilleure reconnaissance médicale.