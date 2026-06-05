Quel est l’âge idéal pour offrir un smartphone à son enfant ? Une étude alerte sur les différents risques

Selon une récente étude, l’âge auquel un enfant reçoit son premier smartphone aurait un impact direct sur sa santé mentale, son poids et la qualité de son sommeil. Reporter cet achat pourrait donc prévenir divers problèmes chez les plus jeunes.

Tl;dr L’usage précoce du smartphone augmente risques de santé mentale.

Obésité et troubles du sommeil liés à une possession avant 12 ans.

Les experts recommandent d’attendre au moins l’âge de 12 ans.

Les enfants et le smartphone : un équilibre difficile à trouver

Si la question du premier smartphone agite bien des familles, une vaste étude américaine, menée par l’ABCD Study, vient aujourd’hui éclairer les dangers d’une mise en main trop précoce. Plus de 10 000 jeunes, âgés de 9 à 16 ans, ont été suivis afin d’observer l’influence concrète de ce nouvel objet du quotidien sur leur santé physique et mentale.

Risques accrus avant 12 ans : les résultats de la recherche

Le seuil des 12 ans s’avère décisif. Les données recueillies montrent que confier un smartphone avant cet âge expose les enfants à des risques plus élevés de développer des problèmes comme la dépression, l’obésité ou encore des troubles du sommeil. Les chiffres frappent : un enfant équipé d’un smartphone à 12 ans a 30 % plus de chances de souffrir de dépression, 40 % plus de risques d’obésité et une probabilité accrue – jusqu’à 60 % – de manquer de sommeil, par rapport à ceux qui n’en possèdent pas.

Mécanismes en jeu : pourquoi ces effets ?

L’étude pointe plusieurs facteurs. D’abord, le passage à l’adolescence bouleverse le cerveau et rend les jeunes particulièrement sensibles aux interactions virtuelles : réactions aux réseaux sociaux, notifications incessantes… Cela peut amplifier le besoin d’approbation sociale ou exposer à la cyberintimidation. S’y ajoutent des changements concrets dans le mode de vie :

Sédentarité accrue devant les écrans, au détriment du sport ;

Consommation alimentaire incontrôlée (grignotage devant la vidéo) ;

Dérèglement du sommeil causé par la lumière bleue et l’usage nocturne.

Le cumul favorise la prise de poids et accentue les difficultés émotionnelles – un cercle vicieux où chaque élément alimente l’autre.

Vers une parentalité numérique responsable : conseils pratiques

Devant ces constats, les spécialistes invitent clairement les parents à temporiser. Retarder l’acquisition d’un premier smartphone après le cap des 12 ans apparaît sage. Il est même recommandé de privilégier, dans un premier temps, des appareils limités aux appels et messages plutôt qu’un accès complet à Internet ou aux réseaux sociaux. Par ailleurs, fixer des règles sur la présence du téléphone dans la chambre ou limiter l’exposition aux écrans avant le coucher peuvent contribuer à préserver le bien-être des enfants.

Il ne s’agit pas seulement de surveiller la durée passée devant l’écran, mais aussi d’accompagner l’enfant dans ses usages numériques et son équilibre émotionnel. De plus en plus, la question du « timing » pour offrir un smartphone rejoint celles déjà centrales concernant l’alimentation ou le sommeil pour garantir un développement harmonieux.