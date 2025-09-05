Téléphone aux toilettes : une habitude qui pourrait fortement accroître le risque d’hémorroïdes

De plus en plus de personnes utilisent leur téléphone portable aux toilettes, une habitude courante qui pourrait pourtant avoir des conséquences inattendues : selon des experts, ce comportement augmenterait significativement le risque de développer des hémorroïdes.

Tl;dr L’usage du smartphone aux toilettes augmente le risque d’hémorroïdes.

Temps prolongé sur la cuvette, principal facteur identifié.

Les experts recommandent de limiter la durée des passages.

Des habitudes modernes sous surveillance

Au fil des années, l’irruption du smartphone dans notre quotidien a transformé jusqu’aux moments les plus intimes. Ainsi, consulter son téléphone aux toilettes est devenu banal. Mais ce geste, en apparence anodin, pourrait exposer à des conséquences insoupçonnées pour la santé. Une équipe de chercheurs menée par la gastro-entérologue Trisha Satya Pasricha au sein du Beth Israel Deaconess Medical Center, à Boston, s’est penchée sur cette pratique courante.

Lien entre smartphone et hémorroïdes : l’alerte des scientifiques

Leurs travaux ont révélé que l’utilisation du téléphone pendant la défécation serait associée à une hausse de 46 % du risque de développer des hémorroïdes. Ces gonflements veineux du rectum concernent aujourd’hui près de quatre millions d’Américains chaque année, selon les rares données disponibles. L’âge, le sexe ou même l’activité physique ne semblent jouer aucun rôle dans ce phénomène : seul le temps passé sur la cuvette compte. Les répondants avouent pour certains dépasser six minutes par visite, et nombreux sont ceux qui pointent leur smartphone comme principal responsable de cet allongement.

Un phénomène amplifié par la technologie

Les chercheurs ont observé que plus de 93 % des participants utilisaient leur téléphone aux toilettes au moins une fois par semaine – qu’il s’agisse de lire l’actualité, d’échanger des messages ou de faire défiler les réseaux sociaux. Comme le souligne le spécialiste en bien-être numérique Alex Beattie, extérieur à l’étude, nos appareils « dérangent jusque dans nos espaces privés ». D’ailleurs, il n’est plus rare d’entendre certains médecins conseiller de ne pas excéder dix minutes — voire trois minutes selon d’autres études — assis sur les toilettes afin d’éviter toute pression excessive susceptible de provoquer ou d’aggraver des hémorroïdes.

Voici les principaux comportements mis en cause :

Séjours prolongés sur la cuvette

Lecture ou navigation digitale distrayante

Négligence du signal corporel naturel

Mise en perspective et prudence scientifique

Cependant, il convient de nuancer : si cette étude identifie une corrélation entre usage du smartphone et hémorroïdes, elle ne démontre pas un lien direct de causalité. Les experts rappellent que le phénomène reste mal compris et nécessiterait des enquêtes plus vastes. Toutefois, face à ce possible facteur aggravant, un conseil semble s’imposer : « Il vaut mieux laisser son portable hors de portée lors du passage aux toilettes », préconise Trisha Satya Pasricha. Priorité doit être donnée à la santé digestive plutôt qu’à la tentation digitale — tout du moins durant ces quelques minutes essentielles.