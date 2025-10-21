Votre posture avec le smartphone peut-elle nuire à votre bien-être ? Conseils pour l’améliorer

L’utilisation quotidienne du smartphone influence notre posture, ce qui peut entraîner anxiété, fatigue et troubles de la santé mentale. Comprendre les conséquences de ces habitudes et adopter de meilleures positions s’avère essentiel pour préserver son bien-être.

Tl;dr Mauvaise posture smartphone liée à anxiété et baisse d’énergie.

Se redresser améliore humeur, confiance et bien-être mental.

Ajustements simples recommandés pour limiter l’impact négatif.

Quand la posture numérique pèse sur le moral

À l’ère du tout-écran, le smartphone s’est immiscé dans chaque recoin de notre quotidien. Pourtant, derrière la facilité du geste se cache une réalité moins réjouissante : la « text neck » ou « tech slouch », cette posture avachie tête penchée, impacte notre santé mentale aussi sûrement que nos muscles. D’après la chiropractrice Dr Suzi Schulman, qui a récemment diffusé une vidéo devenue virale sur Instagram, il suffit parfois d’un simple changement de position pour ressentir un effet immédiat sur son humeur.

La science derrière le dos voûté

Les recherches récentes convergent : notre façon de tenir un téléphone influence non seulement la colonne vertébrale, mais aussi l’esprit. Selon Dr Schulman, les personnes qui restent longtemps courbées vers leurs écrans rapportent davantage de symptômes d’anxiété, de fatigue et même de déprime. Elle insiste : « Votre posture peut réellement affecter votre état d’esprit ! Se tenir droit rend plus confiant et alerte. » Cette idée, loin d’être une simple tendance bien-être, s’appuie sur des travaux autour de la connexion corps-esprit.

Une posture fermée – épaules enroulées, tête baissée – envoie au cerveau des signaux associés à un état de repli ou de stress. Résultat : le taux de cortisol grimpe, celui des hormones du bien-être chute, et ce cercle vicieux entretient un fond d’inconfort latent.

De petits gestes aux grands effets physiologiques

Il suffit parfois de quelques minutes passées penché pour que le moral fléchisse : l’impact est rapide, quasi insidieux. Sur le long terme, cette habitude conditionne les muscles… et la psyché. À l’opposé, adopter une posture ouverte — torse dégagé, épaules relâchées vers l’arrière — facilite la respiration, régule les hormones et stimule l’énergie.

Voici quelques conseils pratiques pour reprendre le contrôle :

Surélevez votre smartphone à hauteur des yeux afin d’éviter la nuque cassée.

à hauteur des yeux afin d’éviter la nuque cassée. Pensez à faire une pause posturale toutes les 20 à 30 minutes.

Renforcez dos et épaules avec des exercices simples (étirements au mur ou auto-grandissements).

S’écouter pour mieux se redresser

Rien ne sert toutefois de dramatiser chaque instant passé devant son écran ; mais garder en mémoire qu’un petit ajustement suffit parfois à inverser le cours d’une journée morose n’a rien d’anodin. Finalement, derrière cette alerte corporelle se dessine une question centrale : comment cultiver un équilibre durable entre confort digital et santé mentale ?