Quelle est la meilleure durée de sommeil pour une santé optimale ?

Le sommeil, phénomène biologique fondamental, occupe près d'un tiers de notre existence. Bien que sa durée idéale fluctue d'une personne à l'autre, il est essentiel d'assurer un minimum d'heures de repos. Avez-vous déjà réfléchi à votre propre besoin en sommeil ?

Le sommeil : une affaire individuelle

Le sommeil, bien qu’universel, est un phénomène qui varie grandement d’un individu à l’autre. Nous y consacrons environ un tiers de notre existence. Cependant, définir une norme du temps de sommeil s’avère complexe, chaque individu ayant ses propres exigences.

Comprendre son besoin de sommeil

En moyenne, un adulte dort entre 7 à 8 heures. Cependant, “il y a des courts dormeurs, qui se contentent de dormir 6 heures, et des ‘gros dormeurs’, qui eux, ont besoin de 9 heures ou plus pour être en forme”, explique Marc Rey, neurologue et président de l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV). Il souligne l’importance de connaître son besoin de sommeil, qui peut être évalué lors des périodes de repos comme les vacances.

La durée de sommeil idéale

La durée idéale d’une nuit est celle qui permet de se sentir reposé et d’avoir un bon fonctionnement dans la journée. Une fois cette durée connue, il est important de l’adapter à son rythme de vie, évitant ainsi les nuits blanches et les grasses matinées à répétition, néfastes pour la santé.

Le sommeil et l’âge

Il est à noter que notre besoin de sommeil évolue au cours de la vie. Les enfants ont besoin de plus de sommeil que les adultes. À la puberté, le besoin de sommeil est en moyenne de 9 à 10 heures, puis en vieillissant, le temps de sommeil a tendance à diminuer. De plus, le sexe de la personne influence également le besoin de sommeil. Marc Rey note que “les femmes ont globalement besoin de plus de sommeil que les hommes, en raisons notamment des facteurs hormonaux”.