Quels fruits et légumes séduisent le plus les Français dans leurs assiettes ?

La banane, la tomate et le poireau figurent parmi les aliments les plus plébiscités par les consommateurs en France. Mais comment se répartissent vraiment les préférences des Français pour les fruits et légumes au quotidien ?

Tl;dr La tomate et la banane dominent les achats français.

Mangue et patate douce en forte progression en 2025.

Le poireau et la pastèque en net recul cette année.

Tomate et banane : les stars de nos assiettes

Les habitudes alimentaires évoluent, mais certaines valeurs sûres persistent. D’après le dernier baromètre annuel publié par l’association Interfel, à l’occasion du Salon de l’agriculture ce mardi 24 février 2026, la tomate conserve sa place de favorite sur les étals. Étonnamment classée parmi les légumes bien qu’il s’agisse d’un fruit botanique, elle pèse pour 18,4 % des achats de légumes en France sur l’année 2025. Loin derrière, la carotte, qui a pourtant ses adeptes, n’atteint que 11,6 % des ventes.

Du côté des fruits, c’est une reine exotique qui mène la danse : la banane. Plébiscitée par les Français, elle s’arroge également 18,4 % des achats de fruits sur l’année écoulée. Sa principale concurrente est bien locale cette fois-ci : la pomme occupe la deuxième marche du podium avec 14,4 %, devant l’orange (10,8 %).

Nouveaux favoris et déceptions au rayon frais

Certains produits affichent toutefois une dynamique remarquable. La mangue enregistre ainsi une progression fulgurante avec une hausse de 64,1 % en volume acheté en 2025 par rapport à l’an passé – même si elle ne représente encore que 1,1 % des choix des consommateurs. Même phénomène pour la patate douce côté légumes : ses ventes ont grimpé de 24,4 % par rapport à la moyenne observée entre 2022 et 2024.

Dans ce panorama plutôt positif pour certains produits « tendance », d’autres voient leur popularité vaciller. La consommation de pastèque a reculé de près de 13 %, tandis que le poireau perd lui aussi du terrain avec une baisse marquée de 7,2 %.

Légumes secondaires et évolution des préférences

Au-delà des incontournables du panier français – tomate ou banane –, d’autres légumes occupent toujours une place privilégiée dans nos cuisines : courgette (7,9%), concombre (7,3%) et oignon (7,1%) se maintiennent dans le top cinq. Voici d’ailleurs comment se répartissent les parts parmi les principaux légumes achetés :

Tomate : toujours leader incontestée.

toujours leader incontestée. Courgette : progression notable (+9,4%).

progression notable (+9,4%). Aubergine : reste à la traîne (1,6%).

Quant aux fruits locaux comme la pomme ou aux classiques tels que clémentines et melons (respectivement 8,3% et 6,7%), ils restent bien installés malgré la percée des saveurs tropicales.

Tendances globales : hausse générale, mais disparités marquées

En filigrane de ces chiffres se dessine un regain d’intérêt pour certains produits au rythme des saisons printanières ou estivales – ainsi que le souligne le rapport d’Interfel. Mais si quelques fruits ou légumes connaissent un engouement inédit auprès du public français cette année-là, d’autres subissent clairement un désamour passager… ou durable. Une évolution qui illustre parfaitement l’adaptabilité du panier tricolore face aux nouveaux goûts ou aux aléas climatiques récents.