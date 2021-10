Quels sont les traitement disponibles contre la mycose ?

La mycose est une infection muqueuse ou cutanée assez fréquente. Cet article vous présente les signes d’une mycose et les traitements appropriés.

Le traitement des mycoses cutanées

La mycose peut apparaître généralement sur la peau ou sur les parties génitales. Leurs symptômes sont de ce fait différent de sa localisation, mais dans les deux cas, elle n’est pas dangereuse, si elle est traitée rapidement.

Les mycoses touchant la peau se traduisent par l’apparition de mini peaux blanchâtres ainsi que de plaques rouges. Dans certains cas, des lésions suintantes et vésiculeuses peuvent aussi survenir. La mycose cutanée est souvent accompagnée aussi de démangeaisons assez intenses. Cependant, si cette dernière est localisée au niveau des ongles, aucune démangeaison ne sera relevée, mais ce dernier montrera des signes d’effritement ou d’épaississement et si elle est localisée au niveau du pied, il est fort possible que des fissures apparaissent. Pour soigner les mycoses de peau, un médecin vous prescrira soit :

une pommade ;

une crème ;

un spray.

Tandis que dans le cas d’une mycose d’angle, un vernis à ongle adapté suffira.

Le traitement des mycoses bucco-génitales

Les mycoses touchant vos parties intimes se traduisent généralement par des démangeaisons et des sensations d’inconfort. Celles touchant le vagin sont accompagnées de pertes blanches, plus épaisses que la normale. Il faut savoir que leur couleur et leur odeur vous donneront plus de renseignements sur le niveau de la mycose.

Ensuite, pour ce qui est de la mycose buccale, les symptômes seront une bouche blanche et sèche. Cette dernière peut aussi s’aggraver avec l’apparition de maux au niveau de la gorge.

Afin de soulager ce type de démangeaisons, des médicaments antifongiques sont administrés, en fonction de la zone où est localisée la mycose. Pour la mycose vaginale, un ovule ainsi que des probiotiques seront amplement suffisant.

Enfin, pour le traitement de la mycose buccale, consulter un médecin est essentiel. Il pourra détecter l’origine de cette dernière et vous prescrire l’antibiotique adéquat. Cela peut être des pastilles à sucer. Ou sinon une solution ou un gel à laisser en bouche quelques instants.