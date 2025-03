Santé de la prostate : bien plus qu’une question de cancer

Pourquoi la santé de la prostate ne concerne pas uniquement le risque de cancer.

Tl;dr La santé de la prostate ne se limite pas au cancer.

Plusieurs maladies sérieuses peuvent affecter la prostate.

Il est essentiel d’élargir nos connaissances et nos discussions sur la santé de la prostate.

La santé de la prostate : au-delà du cancer

La santé de la prostate ne se réduit pas à la prévention du cancer. En effet, de nombreuses autres maladies graves peuvent affecter cet organe et nécessitent un traitement approprié.

Hyperplasie bénigne de la prostate

Avec l’âge, de nombreux hommes souffrent d’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP), un épaississement non cancéreux de la prostate. Bien que non mortelle, cette affection peut nuire à la qualité de vie. La prostate élargie exerce une pression sur l’urètre, provoquant des problèmes tels que des mictions fréquentes, des difficultés à commencer ou à arrêter d’uriner et un faible débit urinaire. Les cas graves d’HBP peuvent entraîner une rétention d’urine, une urgence médicale.

Prostatite et calculs prostatiques

La prostatite, l’inflammation de la prostate, peut être causée par des infections bactériennes ou des facteurs non bactériens. Elle peut provoquer des douleurs lors de la miction, des douleurs pelviennes aiguës ou chroniques et des inconforts avant ou après l’éjaculation. L’existence de calculs prostatiques, de petits dépôts durs qui peuvent se former dans la prostate, est une autre affection souvent méconnue. Ils peuvent causer des douleurs sévères lorsqu’ils bloquent la prostate ou les voies urinaires.

Infections de la prostate et dysfonction érectile

Les infections de la prostate peuvent également provoquer des symptômes similaires à ceux d’une infection urinaire, tels que des douleurs pelviennes, des mictions fréquentes et des mictions douloureuses. Par ailleurs, la dysfonction érectile est souvent liée à la santé de la prostate. Une prostate malade peut directement affecter les performances sexuelles, qu’elle soit due à des interventions chirurgicales antérieures, à une HBP ou à une prostatite.

Une approche globale de la santé de la prostate

Il est essentiel d’adopter une approche globale de la santé de la prostate, en tenant compte de son impact sur la santé sexuelle. Préserver cette santé passe par des consultations régulières avec un urologue, surtout avec l’avancement en âge. En élargissant nos connaissances et nos discussions sur la santé de la prostate, nous pouvons offrir aux hommes une meilleure qualité de vie.