Santé rénale : un néphrologue dévoile les causes méconnues des calculs, au-delà du manque d’eau

Si boire trop peu d’eau favorise la formation de calculs rénaux, ce n’est pas l’unique facteur en cause. Selon un néphrologue, d’autres causes souvent méconnues jouent aussi un rôle dans le développement de ces pierres douloureuses.

Tl;dr Les calculs rénaux ont de multiples causes, pas que l’eau.

Métabolisme, alimentation, génétique et maladies influent fortement.

L’évaluation médicale approfondie est indispensable pour traiter efficacement.

Des idées reçues qui persistent sur les calculs rénaux

Longtemps, le manque d’eau a été pointé du doigt comme responsable principal des calculs rénaux. Pourtant, réduire ce phénomène à une simple question d’hydratation relève d’une vision trop réductrice. Ainsi, selon le néphrologue Dr Arjun Sabharwal, il convient de s’attarder sur toute une mosaïque de facteurs métaboliques, alimentaires ou encore génétiques qui jouent un rôle essentiel dans l’apparition de ces « pierres dans les reins ».

Un mécanisme complexe et multifactoriel

Le tableau se complique dès lors qu’on examine en détail la genèse de ces dépôts minéraux. Les recherches publiées dans des revues telles que The New England Journal of Medicine ou encore Nature Reviews Nephrology pointent clairement la diversité des causes. Parmi celles-ci : un excès de calcium dans les urines (hypercalciurie), souvent observé chez près de la moitié des patients concernés ; une élévation du taux d’oxalate, favorisée par une consommation importante d’aliments comme les épinards ou certains compléments en vitamine C ; ou encore un déficit en citrate urinaire – un élément naturellement protecteur.

Il faut aussi prendre en compte d’autres paramètres parfois inattendus :

L’excès de protéines animales et de sel , qui modifient l’équilibre chimique urinaire.

, qui modifient l’équilibre chimique urinaire. L’obésité, le diabète, la goutte , voire certaines maladies digestives ou thyroïdiennes.

, voire certaines maladies digestives ou thyroïdiennes. L’hérédité et la prise prolongée de certains médicaments, comme les diurétiques ou des traitements contre la migraine.

L’importance d’un diagnostic précis avant tout traitement

Même si un apport insuffisant en eau demeure un facteur aggravant – car il concentre davantage les substances à risque dans l’urine – il ne doit jamais occulter l’indispensable bilan complet. Le Dr Sabharwal insiste sur la nécessité d’identifier le type exact de calcul via une analyse métabolique poussée, notamment grâce au test urinaire sur 24 heures. Un traitement vraiment efficace passe ainsi par une prise en charge globale et personnalisée.

Prévenir plutôt que subir : quelles pistes concrètes ?

Pour limiter la formation des calculs rénaux, certaines recommandations semblent aujourd’hui incontournables : équilibrer sa consommation de calcium (ni trop faible ni excessive), privilégier une alimentation moins riche en sel et protéines animales, surveiller son poids… Et bien sûr, consulter sans attendre dès l’apparition de symptômes suspects tels que douleurs lombaires aiguës ou sang dans les urines. Voilà qui rappelle que face aux calculs rénaux, une simple bouteille d’eau ne suffira pas toujours.