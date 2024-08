Schistosomiase : le danger des vers tropicaux qui menacent la natation en Europe du Sud

D'après une recherche de l'université belge KU Leuven, le dérèglement climatique pourrait accroître la présence d'escargots d'eau douce, vecteurs de la Schistosomiase, rendant la baignade dans les rivières du sud de l'Europe plus risquée. Quelles mesures peuvent être prises pour contrer ce phénomène ?

Tl;dr Les rivières du sud de l’Europe seront plus dangereuses à cause du dérèglement climatique.

La présence d’escargots d’eau douce, transmettant la schistosomiase, augmentera.

En 2021, 251,4 millions de personnes avaient besoin d’un traitement préventif.

Deux formes principales de schistosomiase existent, chacune ayant des conséquences graves.

Des eaux douces plus hostiles

Une étude menée par l’université belge KU Leuven révèle un futur inquiétant. Les eaux douces du sud de l’Europe pourraient devenir plus dangereuses pour les nageurs à cause du dérèglement climatique.

La schistosomiase en hausse

La schistosomiase, maladie aiguë et chronique provoquée par des vers parasites, pourrait être plus répandue. Les escargots d’eau douce, dont le Bulinus truncatus, sont responsables de sa transmission. Selon l’OMS, en 2021, pas moins de 251,4 millions de personnes nécessitaient un traitement préventif.

Un cycle parasitaire dangereux

La contamination se produit lorsque les larves du parasite, libérées par les escargots, pénètrent dans la peau lors d’un contact avec l’eau infestée. Dans l’organisme, ces larves se développent et passent au stade adulte, causant des réactions immunitaires et des lésions organiques progressives.

Deux formes, des conséquences graves

La schistosomiase se présente sous deux formes. L’une, intestinale, peut provoquer des douleurs abdominales, de la diarrhée et du sang dans les selles. L’autre, urogénitale, peut entraîner du sang dans les urines et, dans les cas extrêmes, un cancer de la vessie. Les traitements existants sont lourds en effets secondaires et aucun vaccin préventif n’est disponible.

À mesure que le climat se réchauffe, les escargots peuvent s’adapter à de nouvelles conditions et coloniser de nouvelles régions, comme l’Europe.