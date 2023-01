Sédentarité : marcher 5 minutes toutes les 30 minutes

Trop de temps passé en position assise est délétère, on le sait. Il existe un moyen apparemment simple d'en contrer les effets.

Est-il encore besoin de rappeler que le manque d’activité physique est à proscrire ? Dans une étude datant de début 2022, l’Agence nationale de sécurité sanitaire indiquait que “95% de la population française adulte est exposée à un risque de détérioration de la santé par manque d’activité physique ou un temps trop long passé assis”.

Elle recommandait alors d’additionner :

le pratique d’une activité cardiorespiratoire 5 fois par semaine pendant 30 minutes (vélo ou marche par exemple),

un renforcement musculaire une à deux fois par semaine,

des exercices d’assouplissement deux à trois fois par semaine.

Une solution alternative

Mais si tout ceci vous semble trop contraignant, une étude menée par des chercheurs de l’Université de Columbia pourrait vous aider à bouger un peu plus.

Certes, elle se base sur un faible échantillon de 11 personnes, mais elle semble efficace. Publiée dans la revue Medicine & Science in Sports & Exercise, elle suggère que marcher 5 minutes toutes les demi-heures peut contrecarrer les effets de la sédentarité.

Cinq options testées par les volontaires

Ces personnes, âgées de 40 à 60 ans et ne présentant pas de souci de santé, devaient passer une journée dans un fauteuil ergonomique. Ils pouvaient y lire ou y travailler entre autres, mais ne pouvaient se lever que dans 5 cas :

marcher 1 minute par demi-heure,

ou 5 minutes par demi-heure,

une minute par heure,

cinq minutes par heure,

ou ne pas marcher du tout.

En parallèle, le même repas leur était proposé et la tension artérielle était mesurée tout comme le taux de glycémie.

Marche vs. sédentarité : Quel résultat ?

Première observation : par rapport à l’absence totale de marche, toutes les autres options ont un effet positif sur la tension. La glycémie quant à elle n’est affectée de façon bénéfique qu’avec les options 1 ou cinq 5 toutes les 30 minutes.

Et l’option la plus intéressante au niveau sanitaire s’avère être celle concernant 5 minutes de marche par demi-heure. En effet, elle réduisait à la fois tension artérielle et glycémie (de 58% pour la dernière par rapport à l’absence de marche). Humeur et fatigue étaient aussi impactées de façon positive. Mais d’autres études avec davantage de participants doivent être menées pour confirmer ces résultats.