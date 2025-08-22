Selon les scientifiques, cette activité physique serait la plus bénéfique pour améliorer le sommeil

Selon des chercheurs, une activité physique se distingue particulièrement par son impact positif sur la qualité du sommeil. Les scientifiques ont identifié quelle forme d’exercice favorise le plus un repos nocturne optimal, selon des études récentes.

Tl;dr Le yoga intense, moins de 30 min, favorise le sommeil.

Plus efficace que la marche ou la musculation.

Les effets varient selon la méthode et les personnes.

Le yoga surclasse les autres activités physiques pour améliorer le sommeil

Pratiquer le yoga de manière régulière et soutenue pourrait bien devenir une des solutions les plus efficaces pour ceux qui peinent à trouver le sommeil. Cette affirmation s’appuie sur une vaste méta-analyse regroupant plus de 2 500 volontaires issus de plus d’une douzaine de pays, tous confrontés à des troubles du sommeil et appartenant à des tranches d’âge variées.

Les chercheurs de l’Harbin Sport University, en Chine, se sont penchés sur trente essais cliniques randomisés pour évaluer l’impact réel des différentes formes d’activité physique sur la qualité du repos nocturne. Leurs conclusions mettent en lumière un élément clé : pratiquer du yoga intensif, même brièvement (moins de 30 minutes) deux fois par semaine, apporte davantage de bénéfices pour le sommeil qu’une séance de marche, un entraînement en résistance ou même certaines disciplines traditionnelles chinoises telles que le qi gong ou le tai-chi.

D’autres exercices restent bénéfiques mais moins performants

La marche se classe néanmoins juste derrière le yoga dans ce palmarès, suivie par la musculation. Il est intéressant de noter que des améliorations tangibles peuvent apparaître au bout de seulement huit à dix semaines, ce qui reste relativement court. Malgré tout, ces résultats contrastent avec une méta-analyse parue en 2023 : cette dernière attribuait plutôt l’avantage aux exercices aérobiques modérés pratiqués trois fois par semaine. Faut-il y voir une contradiction ? Pas nécessairement.

L’effet yoga : entre respiration et cerveau

Une explication possible réside dans la grande diversité des styles de yoga. Parfois intense, parfois méditatif, il brouille aisément les frontières entre activité aérobie et anaérobie. En outre, cette discipline sollicite aussi bien les muscles que la gestion du souffle – or, la maîtrise respiratoire active le système nerveux parasympathique, responsable notamment du repos et de la digestion. Certaines études suggèrent même un effet sur les ondes cérébrales favorisant un sommeil plus profond.

Parmi les avantages potentiels du yoga pour mieux dormir, citons :

Régulation cardiaque et musculaire

Stimulation du système nerveux parasympathique via la respiration

Impact possible sur l’activité cérébrale nocturne

Aucune solution universelle contre l’insomnie

Néanmoins, prudence : si l’efficacité globale de l’exercice physique contre les troubles du sommeil fait consensus scientifique, peu d’études comparent encore directement ces différents sports sur le long terme. Les auteurs chinois rappellent également qu’il n’existe pas de réponse unique – chaque organisme réagit différemment à l’insomnie ou à ses traitements. Finalement, dérouler son tapis de yoga n’est qu’une option parmi d’autres dans la quête du repos réparateur.