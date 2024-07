Selon l’ONU, 733 millions souffrent de malnutrition mondiale, l’insécurité alimentaire s’aggrave

Selon un récent rapport de l'ONU, l'année 2023 a vu le nombre de personnes touchées par la faim à travers le monde atteindre un chiffre alarmant de 733 millions. La situation mondiale de la malnutrition et de l'accès difficile à une nourriture saine se détériore. Comment pouvons-nous inverser cette tendance ?

La faim dans le monde : une alarme stridente

Le spectre de la faim hante toujours notre monde. Selon un rapport récent des Nations Unies, en 2023, 733 millions de personnes, soit une personne sur onze, souffrent de la faim. Ce chiffre atteint un niveau inquiétant, renvoyant à la situation de 2008-2009, soit une régression de quinze ans.

Une recrudescence de la sous-alimentation

Comparé à 2019, cela représente une augmentation d’environ 152 millions de personnes. La pandémie de Covid-19 est partie, mais ses effets persistent, notamment sur les économies africaines, qui peinent à se redresser, comme l’explique David Laborde, économiste à la FAO.

Une disparité régionale marquée

Il est important de noter que la faim n’est pas répartie également : en Afrique, une personne sur cinq est affamée, tandis qu’en Asie, cette proportion est de 8.1%. Cependant, l’Asie abrite plus de la moitié des personnes sous-alimentées dans le monde. En Amérique latine, la proportion est de 6.2%.

L’obésité, autre visage de la malnutrition

Parallèlement à cela, l’obésité chez les adultes ne cesse d’augmenter. En 2022, elle touchait une personne sur huit, et cette tendance devrait se poursuivre, atteignant potentiellement 1.2 milliard d’adultes d’ici à 2030. Les femmes sont les plus touchées, mais le taux d’obésité chez les hommes connaît une progression plus rapide.