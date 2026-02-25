Selon une experte formée à Harvard, ce facteur clé influencerait votre espérance de vie, bien plus que l’IMC ou le poids

Selon un médecin formé à Harvard, ni l’indice de masse corporelle ni le poids ne sont les meilleurs indicateurs de la longévité. Un autre facteur, souvent sous-estimé, jouerait un rôle déterminant dans la durée de vie.

Tl;dr La force des jambes prédit mieux la longévité que l’IMC.

Des jambes fortes réduisent risques de chutes et dépendance.

Tests simples suffisent à évaluer sa force musculaire.

Jambes puissantes : un nouvel indicateur de longévité ?

Oubliez un instant votre IMC. Selon le gastro-entérologue de renom Saurabh Sethi, récemment formé à Harvard et Stanford, c’est la force musculaire de vos jambes, bien plus que votre poids, qui pourrait révéler vos véritables chances de vivre longtemps et en bonne santé. Ce spécialiste, s’exprimant sur son compte Instagram, va même plus loin : après 40 ans, une faiblesse des jambes accroît sensiblement le risque de chutes, fractures, perte d’autonomie… et de mortalité.

L’étonnante supériorité des muscles sur la balance

De nombreuses études récentes mettent en lumière le rôle central des muscles inférieurs dans la préservation de l’indépendance et la prévention du déclin cognitif chez les seniors. Contrairement à l’indice de masse corporelle (IMC), qui ne fait qu’établir un rapport entre taille et poids sans distinguer muscle et graisse, la puissance des quadriceps serait étroitement liée au risque de décès prématuré. À IMC égal, ceux affichant une meilleure force des jambes voient leur risque de mortalité réduit de moitié par rapport aux plus faibles. Une donnée frappante qui remet en cause les repères traditionnels.

Parmi les principaux bénéfices identifiés :

Prévention des chutes et fractures.

Maintien d’une bonne cognition.

Autonomie préservée lors du vieillissement ou après maladie.

Évaluer sa force : des tests simples pour tous

Faut-il un laboratoire dernier cri pour connaître l’état de ses muscles ? Absolument pas. Des exercices comme le « chair-stand » — s’asseoir puis se relever d’une chaise plusieurs fois en trente secondes — permettent d’obtenir un indicateur fiable du tonus musculaire inférieur. D’ailleurs, une vaste enquête menée dans 28 pays révèle que les personnes âgées ayant plus de difficultés à réaliser ces mouvements sont exposées à davantage d’accidents cardiovasculaires… mais aussi à une mortalité accrue toutes causes confondues.

Entretenir ses muscles tout au long de la vie

Les experts insistent : il n’est jamais trop tard pour renforcer ses jambes. Quelques séances hebdomadaires d’exercices ciblés — squats avec appui, fentes, montées d’escaliers ou renforcement avec bandes élastiques — favorisent un vieillissement actif. L’essentiel étant la régularité et l’adaptation progressive selon ses capacités.

Surveiller sa force musculaire via quelques tests fonctionnels pourrait bien devenir aussi indispensable que surveiller son poids ou sa tension artérielle. Après tout, ce que votre corps accomplit chaque jour pèse souvent bien plus lourd que les chiffres affichés sur la balance.