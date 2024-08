Service de santé britannique : le premier traitement efficace contre Alzheimer jugé trop onéreux

Le lécanemab, premier médicament conçu pour freiner l'avancée de la maladie d'Alzheimer à ses débuts, a été jugé trop coûteux par le système de santé publique britannique, qui a donc refusé de l'autoriser. Il reste cependant disponible sur prescription privée. Cela soulève-t-il des questions d'équité en matière de soins de santé ?

Le lécanemab: un espoir freiné pour les malades d’Alzheimer

Le lécanemab, premier médicament conçu pour ralentir la progression de la maladie d’Alzheimer, a fait l’objet d’un refus de prescription par le système de santé publique britannique. Motif invoqué ? Un coût jugé excessif.

Une décision coûteuse pour les patients

Malgré son efficacité prouvée, le lécanemab ne sera pas distribué dans le système de santé public britannique. Les bénéfices du médicament ont été jugés « trop faibles pour en justifier le coût », selon la BBC. Cette décision est un coup dur pour les patients atteints de la maladie et leurs familles.

Ce traitement, qui a démontré sa capacité à ralentir le déclin cognitif d’environ un quart chez les patients en début de maladie sur une période de 18 mois, pose pourtant plusieurs problèmes : un coût élevé, des effets indésirables et des visites bimensuelles à l’hôpital nécessitant une surveillance accrue.

Un médicament déjà approuvé dans d’autres pays

Malgré ces obstacles, le lécanemab a été approuvé aux États-Unis, au Japon et en Chine. Aucun prix n’a été annoncé publiquement, mais aux États-Unis, il coûte environ 20 000 livres sterling par patient et par an.

Malgré les inquiétudes liées au risque de petites hémorragies et de gonflements temporaires, les résultats des essais cliniques ont été salués par la communauté scientifique.

Une décision finale attendue

Le refus du service de santé britannique (NICE) a été qualifié de « profondément décevant ». Une décision finale sera rendue après une consultation publique, avec environ 70 000 patients potentiellement éligibles à ce traitement.