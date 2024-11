Sleepmaxxing : Découvrez la nouvelle tendance phare de TikTok

Découvrons ensemble ce qu'est le Sleepmaxxing, la toute dernière obsession qui fait fureur sur TikTok : voici tout ce que nous savons à son sujet.

Tl;dr Le « sleepmaxxing » est une tendance visant à optimiser le sommeil.

Il peut être bénéfique, mais aussi mener à l’orthosomnie si poussé à l’extrême.

Une bonne hygiène du sommeil nécessite une approche équilibrée et non obsessionnelle.

Le « sleepmaxxing » : une nouvelle tendance pour un meilleur sommeil

Une nouvelle tendance est en train de se faire une place dans le monde du bien-être : le « sleepmaxxing ». Véritable phénomène viral, il s’agit d’une pratique visant à optimiser la qualité et la quantité de sommeil en combinant technologie, luxe et changements de style de vie. Mais qu’est-ce que cela implique exactement et est-ce vraiment bénéfique pour notre santé ?

Le « sleepmaxxing » prend en compte plusieurs facteurs pour améliorer le sommeil. Il s’agit notamment de créer un environnement propice au repos, d’utiliser des outils pour suivre le sommeil, d’adopter des rituels avant le coucher et de modifier certaines habitudes de vie. Parmi ces dernières, on retrouve la régularité des horaires de sommeil et la réduction du temps passé devant les écrans avant de se coucher.

Tout cela est partagé sur les réseaux sociaux, où des influenceurs et des passionnés de santé partagent leurs techniques et produits favoris. Cependant, si le « sleepmaxxing » peut améliorer la qualité du sommeil, il est essentiel de ne pas tomber dans une obsession de la perfection.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Les risques du « sleepmaxxing »

En effet, une préoccupation excessive pour la qualité du sommeil peut conduire à ce qu’on appelle l’orthosomnie. Cette condition se manifeste par une anxiété qui affecte négativement le repos. Autrement dit, le « sleepmaxxing » peut provoquer le problème qu’il est censé résoudre si pratiqué de manière excessive.

Privilégier une approche équilibrée

La clé pour un bon sommeil réside dans une approche équilibrée, sans obsession. Des changements simples et attentifs peuvent conduire à des nuits plus reposantes. Il suffit souvent de respecter un horaire de sommeil régulier, de créer une routine relaxante avant le coucher et de limiter le temps passé devant les écrans.

En conclusion, le « sleepmaxxing » peut être bénéfique, mais il convient de l’aborder avec prudence et discernement. Comme le rappelle cette citation, « Nous devrions avoir des rêves qui ne nous laissent pas dormir la nuit ! », mais cela ne signifie pas que nous devrions négliger l’importance d’un sommeil de qualité.