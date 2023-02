Tabac : interdit en France, un médicament pour arrêter en 25 jours

Disponible sur le marché espagnol en phase de test, remboursé sous certaines conditions, il n'est cependant pas autorisé en France.

Depuis le 1er février dernier, un traitement pris en charge par les autorités sanitaires espagnoles est testé. Nommé Todacitan, promet aux fumeurs un arrêt total de la consommation de tabac en 25 jours.

Un traitement à base de cytisine

Dépourvu ou presque d’effets secondaires, il s’appuie sur un composé d’origine végétale, la cytisine. Il s’agit d’un alcaloïde que l’on trouve dans toutes les parties de la plante Cytisus Laburnum, et en particulier dans ses graines.

Avec une action proche de celle de la nicotine, elle est utilisée dans le but du servage tabagique en Europe de l’Est depuis plus d’un demi-siècle.

Les étapes du traitement

Concrètement, comment se déroule le traitement ? La première étape consiste à poursuivre la consommation de tabac pendant les trois premiers jours, accompagnée de la prise de six comprimés par jour. Dès le quatrième jour, le patient arrête de fumer et prend un comprimé toutes les 2 heures et demie jusqu’au douzième jour. Au 13ème, réduction de la dose jusqu’à la fin du traitement, au 25e jour.

En Espagne, il est réservé à certains fumeurs devant cocher toutes ces cases :

consommation de 10 cigarettes minimum et par jour,

une tentative d’arrêt durant l’année précédente,

participer à programme de soutien au sevrage du tabac.

Et en France ?

Jean Aubin, chef de l’équipe de recherche Addictologie à l’INSERM, a été interrogé par le Figaro sur ce traitement. Selon lui, la France ne devrait pas commercialiser ce médicament :

Les industries pharmaceutiques ne s’intéressent pas à cette molécule car elle est peu rentable : sa commercialisation en France n’engendrerait que de faibles bénéfices.

le Todacitan est le seul traitement contre le tabac remboursé en Espagne. Deux autres, le Champix et le Zyntabac ont finalement été retirés. Le premier affichait une nitrosamine au-dessus des taux requis par l’Agence espagnole des médicaments, et le second rencontrait des problèmes de distribution.