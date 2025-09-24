Tension artérielle : la posture du bras influence la mesure, un médecin explique la méthode idéale

La manière dont vous placez votre bras lors de la prise de tension artérielle pourrait fausser les résultats, avertit un médecin. Il précise également la position idéale à adopter pour obtenir une mesure fiable de la pression sanguine.

Tl;dr Mauvaise position du bras fausse la tension artérielle.

Étude : bras pendu augmente la mesure de 6,5 mmHg.

Respecter les bonnes pratiques pour des résultats fiables.

Quand un geste simple fausse tout

Prendre sa tension artérielle, ce geste de routine, peut sembler anodin. Pourtant, une récente étude publiée dans le prestigieux JAMA en octobre 2024 vient jeter un pavé dans la mare : l’endroit où vous posez votre bras lors du test change tout. Selon les travaux menés auprès de 133 adultes, dont l’âge moyen était de 57 ans, une simple négligence de posture peut conduire à des chiffres artificiellement élevés… et parfois à des traitements inadaptés.

L’étude décortique l’effet de la posture

Les chercheurs ont analysé trois positions courantes lors de la mesure. Première option : le bras appuyé sur un bureau, bien à hauteur du cœur. Deuxième scénario : posé sur les genoux. Enfin, celui que beaucoup adoptent par facilité — le bras laissé pendre sur le côté. Les résultats ? Sans appel. Le fait de laisser son bras suspendu entraîne une augmentation moyenne de 6,5 mmHg pour la pression systolique et de 4,4 mmHg pour la diastolique comparé au positionnement optimal sur le bureau. Même poser le bras sur ses cuisses n’est pas anodin : les valeurs systoliques montent en moyenne de 3,9 mmHg. Pour ceux souffrant déjà d’hypertension, l’écart grimpe à 8,5 mmHg quand le bras n’est pas au bon niveau.

Conseils pratiques et rappels essentiels

Sollicité par la communauté médicale via une publication Instagram remarquée, le cardiologue Dr. Evan Levine insiste : « La position du bras est capitale pour éviter toute erreur de diagnostic ou traitement inutile ». Il recommande avec insistance d’appliquer ces conseils simples, mais incontournables :

Calez votre bras nu (pas sur un vêtement) à hauteur du cœur.

N’appuyez jamais le brassard sur vos cuisses ou ne laissez pas votre bras pendre.

En complément, les directives du CDC rappellent qu’il vaut mieux éviter toute consommation d’aliments ou boissons trente minutes avant la prise, vider sa vessie et s’installer calmement cinq minutes avant la mesure. Jambes décroisées, pieds à plat au sol et silence absolu pendant la lecture complètent ce protocole.

L’importance d’un geste maîtrisé

Les enjeux sont majeurs : une erreur d’à peine quelques millimètres de mercure peut pousser à prescrire des traitements puissants… alors qu’ils ne sont pas forcément nécessaires. Prendre conscience que chaque détail compte permet d’éviter le piège des « faux positifs » et protège des effets secondaires évitables. Un rappel salutaire qu’en matière de santé cardiovasculaire, précision rime avec prévention.