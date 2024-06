Top 10 des douleurs les plus extrêmes selon la science

La douleur est un phénomène universel, mais sa quantification reste un défi. Cette étude de l’Université McGill a le mérite de nous donner un aperçu des différentes intensités de douleurs que l’être humain peut endurer. Cette échelle de la douleur est un outil précieux pour la médecine. Elle nous rappelle également à quel point notre corps est complexe et à quel point il est important de le chérir et de le respecter.

Parmi les souffrances qui se démarquent, on retrouve la névralgie du trijumeau, aussi connue sous le nom de “tic douloureux”, une douleur intense au visage qui fait penser à une décharge électrique. La migraine , une douleur courante, mais parfois extrêmement intense, figure également dans ce classement. Les patients atteints de colique néphrétique, de fibromyalgie, de polyarthrite rhumatoïde ou de la maladie de Crohn connaissent aussi un niveau de douleur élevé. L’amputation d’un doigt, l’accouchement, la piqûre de la fourmi “balle de fusil” et le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) complètent cette échelle de la douleur.

Afin de mieux comprendre la douleur, les scientifiques de l’université canadienne ont créé un questionnaire en 1971, dans lequel 78 mots décrivant la douleur ont été soumis à des patients souffrants. Cette approche a permis d’établir un classement des douleurs les plus insoutenables.

