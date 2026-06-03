Un dispositif échographique portable promet de révolutionner le suivi de la grossesse

Un nouvel appareil échographique portable, conçu pour être porté sur le corps, promet de révolutionner le suivi médical pendant la grossesse en offrant aux patientes et aux professionnels de santé un accès simplifié et continu à des informations essentielles sur le développement du fœtus.

Tl;dr Un patch connecté permet l’échographie fœtale continue.

UPatch fonctionne sans opérateur, détecte les problèmes précocement.

Des tests cliniques valident son efficacité sur 62 grossesses.

Un nouveau visage pour la surveillance prénatale

Voilà une avancée qui pourrait bouleverser la routine des consultations de grossesse. Depuis les années 1950, l’échographie s’est imposée comme l’outil incontournable du suivi prénatal, offrant une « fenêtre essentielle sur l’utérus ». Or, aujourd’hui, des chercheurs de l’Université de Californie San Diego, de Stanford et d’Oxford dévoilent une innovation d’un autre ordre : le UPatch, un patch portable qui promet un suivi continu du fœtus.

L’innovation UPatch : vers un monitoring sans interruption

Ce dispositif flexible, bardé d’électrodes et d’une lentille acoustique, adhère à l’abdomen et transmet en temps réel les signaux ultrasonores. Contrairement à une échographie classique nécessitant un professionnel et une manipulation précise, le UPatch s’utilise sans intervention humaine permanente. « C’est exactement la technologie qu’attendait l’obstétrique », affirme la docteure Mariana Tome, co-autrice de l’étude à Oxford.

Grâce à lui, il devient possible de mesurer automatiquement les paramètres clés du fœtus — périmètre crânien ou abdominal, longueur du fémur — et d’évaluer son poids estimé. Des données essentielles pour détecter plus tôt d’éventuels signes de souffrance.

Efficacité prouvée lors d’essais cliniques

Les premiers résultats publiés dans la revue Nature Biotechnology montrent que le patch n’a rien à envier aux dispositifs traditionnels. Testé auprès de 62 femmes enceintes en milieu hospitalier, il a su repérer un cas critique : chez une patiente atteinte de prééclampsie, le UPatch a décelé une anomalie du flux sanguin vers le fœtus ; une césarienne a alors pu être programmée rapidement.

Par ailleurs, chez 52 autres participantes suivies pendant plusieurs heures — parfois jusqu’à six heures d’affilée — les chercheurs ont observé que le monitoring continu révélait des variations jusque-là invisibles lors des contrôles ponctuels.

Nouveaux horizons pour la santé maternelle mondiale

Si quelques limites subsistent — le patch doit rester relié à un système énergétique volumineux et supporte mal les mouvements intenses — ses concepteurs voient loin. Selon Tom Park, principal ingénieur du projet : « Cela pourrait transformer le suivi des grossesses à risque dans les régions où les professionnels formés manquent cruellement. » Une liste non exhaustive permet déjà d’entrevoir ses bénéfices potentiels :

Dépistage précoce des complications chez la mère et l’enfant.

des complications chez la mère et l’enfant. Surveillance prolongée , même en dehors des centres spécialisés.

, même en dehors des centres spécialisés. Démocratisation de l’accès, notamment dans les zones à faibles ressources.

Si cette technologie venait à se démocratiser, elle redéfinirait en profondeur la prise en charge obstétricale partout dans le monde.