Un édulcorant courant pourrait fragiliser la barrière cérébrale et accroître le risque d’AVC

Des recherches récentes mettent en lumière le potentiel danger d’un édulcorant courant sur la barrière hémato-encéphalique, un élément clé protégeant le cerveau, suggérant ainsi un risque accru d’accident vasculaire cérébral lié à sa consommation.

Tl;dr Erythritol fragilise la barrière hémato-encéphalique.

Augmentation possible des risques d’AVC et maladies cardiaques.

Des études complémentaires restent nécessaires pour confirmer les dangers.

Erythritol : un substitut sucré sous surveillance

Ces dernières années, l’érythritol s’est imposé dans les rayons des supermarchés, de la barre protéinée aux boissons énergétiques. Présenté comme une alternative « naturelle » et sûre au sucre, ce sucrose alcool figure aujourd’hui dans des milliers de produits estampillés « sans sucre » ou « keto-friendly ». Pourtant, derrière cette popularité croissante, une série d’études vient jeter le doute sur son innocuité.

Des effets inquiétants sur la barrière du cerveau

Une équipe de l’University of Colorado a récemment publié des résultats qui interpellent. Exposées à des concentrations typiques d’érythritol, similaires à celles observées après la consommation d’une boisson sucrée avec ce composé, des cellules de la barrière hémato-encéphalique ont montré des signes alarmants. Les chercheurs ont observé une augmentation du stress oxydatif : les cellules étaient submergées par des radicaux libres tout en perdant leurs défenses antioxydantes naturelles. Cette agression double a provoqué des dysfonctionnements cellulaires, allant jusqu’à la mort cellulaire dans certains cas.

Mais ce n’est pas tout. Le même travail suggère que l’érythritol perturberait aussi la capacité des vaisseaux sanguins à réguler correctement le flux sanguin cérébral. En réduisant la production d’oxyde nitrique (qui détend les vaisseaux) tout en favorisant celle d’endothéline-1 (qui les resserre), il pourrait conduire à une constriction persistante et dangereuse. Ce déséquilibre est connu pour accroître le risque d’AVC ischémique, ces accidents vasculaires dus à un caillot bloquant une artère du cerveau.

Cœur et vaisseaux : un risque accru ?

Ces observations en laboratoire résonnent avec plusieurs études épidémiologiques menées sur de larges populations. Les résultats convergent : chez ceux dont le taux sanguin d’érythritol est le plus élevé, on recense presque deux fois plus d’événements cardiaques majeurs (infarctus, AVC). À cela s’ajoute un autre effet préoccupant détecté in vitro : l’inhibition du mécanisme naturel de destruction des caillots sanguins par l’activatrice tissulaire du plasminogène.

Pour clarifier ces liens potentiellement graves, voici ce que soulignent certains spécialistes :

L’étude repose encore sur des cellules isolées et non sur des organes complets.

D’autres modèles plus proches de la physiologie humaine sont nécessaires.

Aucune réglementation n’a changé pour l’instant : agences européennes et américaines maintiennent leur feu vert.

Sucres alternatifs : entre promesses et vigilance

À l’heure où nutritionnistes et industriels cherchent à réduire le sucre dans nos assiettes, ce débat pose une question essentielle : peut-on vraiment remplacer sans conséquence ? Si l’érythritol, souvent préféré, car moins sucré que ses rivaux synthétiques tels que l’aspartame ou la sucralose, permet effectivement de limiter l’apport calorique ou d’éviter les pics glycémiques – un atout pour le contrôle du diabète –, ses effets insidieux sur la santé vasculaire inquiètent désormais certains experts.

Face à ces nouvelles données – certes encore incomplètes, mais concordantes –, chacun devra reconsidérer sa consommation de cet ingrédient « naturel ». Car si substituer le sucre évite ses méfaits immédiats, nul ne peut aujourd’hui affirmer qu’un édulcorant est totalement exempt de risques à long terme.