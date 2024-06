Un Français en lice pour l’acquisition de Biogaran, leader des médicaments génériques

Une telle intervention symboliserait une volonté de préservation du made in France dans le domaine pharmaceutique.

Dans un contexte de mondialisation et de possibles délocalisations de production, l’offre de Benta Lyon offre une perspective rassurante. En effet, l’exécutif français a déjà annoncé qu’il pourrait activer la procédure de contrôle des investissements étrangers en France en cas de reprise de Biogaran par un acteur étranger.

L’entreprise propose une gamme variée : des médicaments, dont des génériques, des dispositifs médicaux ainsi que des produits de commodité, comme le paracétamol. “La part des génériques représente 30 % de son activité à l’heure actuelle”, déclare un représentant de l’entreprise. Parmi ses clients, figurent des géants tels que Sanofi, Delbert et l’américain Procter et Gamble.

D’après un expert du secteur pharmaceutique, l’offre de Benta Lyon, déposée auprès de la banque Lazard, est évaluée “entre 800 et 900 millions d’euros”, donc considérée comme étant “supérieure”.

En dépit de la compétition acharnée de deux multinationales pharmaceutiques indiennes, Torrent Pharmaceuticals et Aurobindo Pharma, ainsi que du fonds d’investissement britannique BC Partners, l’offre de Benta Lyon se démarque.

