Un groupe spécifique de jeunes adultes est particulièrement touché par les décès liés au cancer colorectal

Une étude récente révèle que les décès liés au cancer colorectal chez les jeunes adultes touchent principalement une catégorie spécifique de la population, mettant en lumière une disparité préoccupante dans l’incidence et la mortalité de cette maladie.

Tl;dr Hausse des décès du cancer colorectal chez jeunes moins diplômés.

L’éducation reflète des inégalités socio-économiques et d’accès aux soins.

Dépistage précoce recommandé dès 45 ans selon l’ACS.

Un constat alarmant : les jeunes adultes sans diplôme plus touchés

En observant la progression inquiétante des décès dus au cancer colorectal chez les adultes de moins de 50 ans, une nouvelle étude américaine révèle que ce phénomène concerne principalement ceux n’ayant pas obtenu de diplôme universitaire. Publiée dans la revue JAMA Oncology, cette analyse nationale s’appuie sur les données de plus de 101 000 personnes âgées de 25 à 49 ans décédées entre 1994 et 2023. Si la tendance globale est à la hausse — le taux passant d’environ trois à quatre décès pour 100 000 —, ce sont surtout les titulaires d’un niveau baccalauréat ou inférieur qui sont concernés, leur taux grimpant jusqu’à 5,2 pour 100 000.

L’éducation, reflet des disparités sociales

Mais alors, pourquoi tant insister sur le niveau d’études ? Comme le rappelle Dr Paolo Boffetta, chercheur au Stony Brook Cancer Center, il s’agit moins d’une protection directe par les études que du reflet d’inégalités bien plus larges. Les chercheurs ont choisi ce critère parce qu’il figure systématiquement sur les certificats de décès, là où l’on ne trouve ni revenus, ni détails sur la couverture santé. Or, le niveau d’éducation reste fortement corrélé à des facteurs tels que les conditions économiques précaires, une alimentation moins équilibrée, un accès réduit aux soins ou encore une activité physique insuffisante.

Pour donner un aperçu concret des facteurs aggravants identifiés par la communauté scientifique :

Obésité et manque d’activité physique ;

et manque d’activité physique ; Régime riche en viandes rouges ou transformées , pauvre en fruits/légumes ;

, pauvre en fruits/légumes ; Antécédents familiaux de cancer colorectal.

Des chiffres qui interpellent et le rôle crucial du dépistage

À l’échelle des États-Unis, le cancer colorectal représente la deuxième cause de mortalité par cancer derrière celui du poumon. Selon l’American Cancer Society (ACS), plus de 158 000 nouveaux cas devraient être diagnostiqués cette année et on attend plus de 55 000 décès en 2026. Pour les moins de cinquante ans, cela concerne environ 3 900 personnes chaque année. L’ACS note par ailleurs une progression annuelle du taux de mortalité (+1,1 % depuis 2005) chez ces jeunes adultes — faisant désormais du cancer colorectal la principale cause oncologique dans cette tranche d’âge.

Face à ce constat préoccupant, les experts appellent à renforcer l’information autour des symptômes — saignements digestifs inexpliqués, douleurs abdominales persistantes ou perte de poids involontaire — et soulignent l’importance d’un dépistage précoce. Depuis trois ans déjà, l’ACS recommande ainsi un premier test dès l’âge de quarante-cinq ans.

L’appel à la vigilance et à la prévention

Si l’essor médiatique autour du décès de figures comme Chadwick Boseman a sensibilisé le grand public, cette nouvelle étude insiste : il demeure essentiel que chacun — quel que soit son parcours scolaire — prête attention aux signaux inhabituels et suive scrupuleusement les recommandations en matière de dépistage.