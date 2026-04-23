Une vaste analyse remet en cause l’efficacité réelle des traitements phares contre Alzheimer

Une vaste analyse révèle que les médicaments contre Alzheimer, pourtant très attendus, n’apportent aucun bénéfice significatif aux patients. Cette conclusion remet en question l’efficacité de ces traitements récemment mis en avant dans la lutte contre la maladie.

Tl;dr Les nouveaux traitements anti-Alzheimer n’apportent pas de bénéfice concret.

La suppression des amyloïdes n’améliore pas l’état des patients.

Le débat scientifique reste vif sur l’approche thérapeutique.

Des espoirs douchés par une méta-analyse majeure

Un souffle d’espoir avait accompagné l’arrivée de deux traitements anti-amyloïdes, le lecanemab et le donanemab, récemment validés aux États-Unis et dans l’Union européenne. Ces médicaments étaient salués comme des avancées décisives contre la maladie d’Alzheimer. Pourtant, un examen rigoureux mené par la réputée organisation Cochrane vient bousculer ce récit. En analysant 17 essais cliniques rassemblant plus de 20 000 personnes atteintes de troubles cognitifs légers ou de démence débutante, les chercheurs concluent à une absence de bénéfice réel pour les patients.

Amyloïdes : un concept remis en question

Au fil des années, les scientifiques se sont concentrés sur l’élimination des plaques d’amyloïdes, suspectées d’être à l’origine du déclin cognitif. Les derniers essais confirment que ces médicaments réduisent effectivement ces dépôts dans le cerveau, mais sans impact clinique tangible. Ainsi, le professeur Edo Richard, co-auteur néerlandais de l’étude, a résumé : « L’idée que retirer les amyloïdes apporte un avantage aux patients est contredite par nos résultats ». Un constat qui pousse certains experts à orienter leurs recherches vers d’autres mécanismes impliqués dans la maladie.

Polémique scientifique persistante

Néanmoins, cette méta-analyse n’a pas tardé à susciter la controverse. Le biologiste britannique John Hardy, pionnier de « l’hypothèse amyloïde » dans les années 1990, reproche à l’étude d’avoir amalgamé les données des nouveaux médicaments prometteurs avec celles de traitements déjà jugés inefficaces. Il estime que cela dilue leurs éventuels effets positifs. De son côté, le professeur Richard précise que si les modes d’action diffèrent légèrement selon les molécules, elles visent toutes la même cible : la protéine amyloïde-bêta.

Quels espoirs pour demain ?

D’autres voix nuancent le débat. L’Australien Bryce Vissel, neuroscientifique non impliqué dans cette revue, observe qu’elle ne permet pas d’écarter définitivement un rôle des amyloïdes dans la maladie d’Alzheimer. Selon lui, rien n’exclut que de futures thérapies ciblant ces protéines puissent s’avérer bénéfiques. Pour l’heure cependant, cette génération de traitements « n’apporte pas la promesse annoncée ». Face aux incertitudes actuelles – efficacité modeste, coûts élevés et risques secondaires notables (notamment œdèmes ou hémorragies cérébrales) – plusieurs systèmes publics européens, dont ceux du Royaume-Uni et de la France, ont préféré ne pas rembourser ces nouveaux médicaments.

Ainsi s’écrit une nouvelle page du combat contre Alzheimer : pleine de prudence et traversée par le doute scientifique, elle relance la quête de solutions innovantes au bénéfice réel pour les malades.