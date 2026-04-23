Des chercheurs expliquent comment le pain peut favoriser la prise de poids sans excès alimentaire

Des chercheurs mettent en lumière le lien entre la consommation de pain et la prise de poids, même en l’absence d’excès alimentaire. Leur étude explore les mécanismes par lesquels cet aliment courant influence la gestion du poids corporel.

Tl;dr Le pain favorise la prise de poids chez les souris.

Le métabolisme ralentit malgré un apport calorique équivalent.

Des recherches humaines sont nécessaires pour confirmer ces effets.

Quand le pain fait pencher la balance

Les débats sur l’impact du pain et des glucides dans la prise de poids reviennent régulièrement, mais des travaux récents menés par une équipe japonaise à l’Osaka Metropolitan University viennent apporter un éclairage inédit. Leur étude sur des souris révèle un phénomène frappant : consommer davantage de pain entraîne un gain de poids et une augmentation de la masse grasse, même lorsque l’apport calorique total reste constant. Un constat qui questionne sérieusement la logique du simple « calories in, calories out ».

Métabolisme ralenti, graisses stockées : que se passe-t-il vraiment ?

Au cœur de cette recherche, une observation centrale : lorsqu’on propose aux rongeurs le choix entre leur alimentation habituelle et des produits riches en glucides – du pain ou des farines cuites –, ils optent massivement pour ces derniers. Résultat : leur organisme se met à privilégier le stockage de graisses. L’étude souligne que, sous régime à base de blé, les animaux dépensent moins d’énergie globalement et voient s’activer certains gènes responsables du stockage des glucides sous forme de lipides.

Une série d’analyses – prises de sang pour mesurer hormones, glycémie et métabolites, ainsi qu’examen du foie après expérimentation – confirme ce glissement métabolique. Fait notable : ce sont surtout les souris mâles qui semblent affectées.

Un effet réversible… mais pas anodin

Les scientifiques n’ont pas manqué d’aller plus loin. En remettant les souris au régime standard après une phase « pain », ils ont pu constater que la prise de poids cessait et que le métabolisme retrouvait son équilibre initial. Pour expliquer ce phénomène, le nutritionniste Shigenobu Matsumura, co-auteur principal, avance : « Nos résultats suggèrent que ce ne sont pas des effets propres au blé en soi, mais bien la forte préférence pour les glucides et leurs impacts métaboliques associés qui provoquent cette situation. »

Parmi les points clés dégagés par l’équipe :

Diminution de la dépense énergétique globale

Activation des voies génétiques favorisant le stockage des graisses

Sensibilité accrue chez les sujets masculins

Et maintenant ? Des pistes pour l’alimentation humaine

Reste toutefois une limite importante : tout ceci a été observé chez la souris. Les auteurs envisagent désormais d’étendre leurs recherches à l’homme afin de vérifier si ces changements métaboliques se produisent également dans nos assiettes. Ils souhaitent aussi explorer d’autres variables comme l’effet des céréales complètes ou du mode de transformation des aliments.

Ce travail enrichit ainsi la réflexion autour de notre rapport au pain et aux glucides raffinés. Si les résultats n’incitent pas (encore) à bannir baguettes et miches, ils rappellent combien il serait simpliste de réduire la gestion du poids à une pure addition calorique.