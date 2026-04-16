Un médicament expérimental parvient à inverser l’arthrose en quelques semaines chez l’animal

Des chercheurs ont observé, lors d’études sur des animaux, qu’un médicament expérimental parvenait à inverser les effets de l’arthrose en seulement quelques semaines, offrant un nouvel espoir pour traiter cette maladie articulaire invalidante.

Tl;dr Une injection unique pourrait réparer les articulations abîmées.

Des essais cliniques humains sont espérés sous 18 mois.

De nouvelles pistes émergent pour traiter l’arthrose.

L’arthrose : un fléau sans solution durable, pour l’instant

La perte progressive du cartilage articulaire, appelée arthrose, touche des centaines de millions de personnes dans le monde. Cette affection chronique provoque douleurs, raideurs, voire destruction osseuse lorsque le cartilage disparaît totalement, rendant chaque mouvement pénible. Aujourd’hui, en dehors d’une gestion symptomatique – antidouleurs ou anti-inflammatoires –, les malades doivent souvent se résoudre à une intervention lourde : le remplacement articulaire par une prothèse métallique ou plastique. Comme le résume la professeure et cheffe du service d’orthopédie à l’UC Anschutz, Evalina Burger : « Pour beaucoup, il n’existe que deux options : une chirurgie lourde et coûteuse ou rien du tout ».

Des avancées prometteuses grâce à l’ingénierie médicale

Mais un nouvel espoir se dessine du côté des chercheurs américains. À l’Université du Colorado Boulder, l’équipe dirigée par l’ingénieure chimique et biologique Stephanie Bryant expérimente une solution inédite : une simple injection capable de déclencher la réparation du cartilage directement par les cellules du patient. D’après elle, « en deux ans, nous sommes passés d’une idée ambitieuse à des thérapies qui inversent l’arthrose chez l’animal ». Le principe ? Un système d’administration de médicament à libération lente injecté dans l’articulation endommagée stimule les cellules locales pour qu’elles régénèrent os et cartilage. Parallèlement, les chercheurs travaillent sur un implant injectable agissant comme un échafaudage temporaire qui recrute les propres cellules du corps afin de combler les pertes de cartilage.

Bientôt des essais cliniques sur l’humain ?

Après avoir franchi la première étape sur modèle animal, ces scientifiques entament désormais la phase suivante : recueillir des données sur la sécurité et la toxicité du procédé avant de lancer des tests cliniques chez l’humain – potentiellement dans moins de 18 mois si tout va bien. Leur ambition ne se limite pas à soulager la douleur ou stopper la progression : « L’objectif est d’en finir avec cette maladie », martèle Bryant.

D’autres pistes thérapeutiques en parallèle

Alors que la science explore plusieurs fronts contre l’arthrose, d’autres équipes multiplient les découvertes. Récemment, des chercheurs de Stanford University ont identifié une protéine impliquée dans la dégradation du cartilage avec l’âge ; agir sur ce facteur pourrait préserver nos articulations plus longtemps. Par ailleurs, certains traitements existants comme le sémaglutide (principale molécule d’Ozempic et Wegovy) suscitent aussi de nouveaux espoirs grâce à leur action sur le métabolisme cellulaire.

Pour mémoire, notre mode de vie reste un allié précieux : une activité physique régulière entretient muscles et articulations en favorisant la circulation des nutriments. Si ces pistes tardent encore à aboutir concrètement pour le grand public, elles témoignent d’une mobilisation scientifique sans précédent – soutenue ici par le programme NITRO, piloté par l’ARPA-H. Une chose est sûre : face à un enjeu sanitaire mondial tel que l’arthrose, chaque progrès compte.