Des chercheurs élucident enfin l’énigme du parasite à l’origine de la maladie du sommeil

Après quatre décennies de recherches, des scientifiques sont enfin parvenus à élucider le mécanisme qui permet au parasite responsable de la maladie du sommeil d’échapper au système immunitaire humain, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles perspectives thérapeutiques.

Tl;dr Découverte du rôle clé de la protéine ESB2.

ESB2 gère l’expression génétique du parasite.

Nouvel espoir contre la maladie du sommeil.

Un nouveau mécanisme au cœur de la maladie du sommeil

La lutte contre la maladie du sommeil, transmise par la piqûre de la mouche tsé-tsé et causée par le parasite africain Trypanosoma brucei, vient de franchir une étape décisive. Malgré les progrès réalisés ces dernières années, cette affection sévère continue d’affecter chaque année des centaines de personnes, parfois avec des conséquences dramatiques : troubles neurologiques, coma, voire décès.

L’énigme du « manteau moléculaire » enfin percée

Jusqu’à présent, on savait que T. brucei survivait grâce à un ingénieux « manteau moléculaire » constitué d’une protéine nommée VSG (variant surface glycoprotein). Cette couche externe, renouvelée en permanence, permet au parasite d’échapper à la vigilance du système immunitaire. Mais un mystère persistait : comment ce micro-organisme parvient-il à maintenir une telle production sans saturer ses autres fonctions vitales ?

L’entrée en scène d’ESB2, le « broyeur moléculaire »

Des chercheurs de l’Université de York viennent de lever le voile sur cette stratégie. Leur attention s’est portée sur une nouvelle protéine qu’ils ont baptisée ESB2. Située à un point névralgique de la cellule, elle agit tel un véritable « broyeur », pour reprendre l’image employée par la microbiologiste Lianne Lansink : « Lorsque nous avons observé ESB2 au microscope, nous avons compris que nous tenions quelque chose d’inédit. »

Pour démêler son rôle précis, les scientifiques ont supprimé ESB2 chez le parasite via édition génétique. Résultat ? Les protéines dites « auxiliaires » se sont alors mises à proliférer au même rythme que VSG. Ce constat a révélé qu’ESB2 opère une sélection stricte : elle laisse passer les instructions nécessaires à la fabrication de VSG tout en détruisant celles destinées à d’autres protéines.

Vers des pistes thérapeutiques inédites

Ce mécanisme original offre désormais plusieurs perspectives :

Cibler ESB2 pourrait perturber la défense du parasite.

L’immunité humaine pourrait mieux détecter l’intrus.

D’autres protéines partenaires restent à explorer pour affiner les traitements.

Bien que des traitements existent déjà contre la maladie du sommeil, ils demeurent imparfaits : difficilement accessibles ou lourds d’effets secondaires. L’identification d’ESB2 constitue donc une avancée significative et ouvre la voie à des approches thérapeutiques potentiellement plus ciblées et efficaces.

À l’avenir, l’équipe prévoit de sonder encore plus finement le fonctionnement intime d’ESB2 et ses interactions avec le reste de l’appareil cellulaire. Comme le confie la chercheuse principale Joana Correia Faria, « C’est un tournant dans notre compréhension des infections parasitaires : il s’agit moins de créer des instructions génétiques que de savoir les éliminer au bon moment. »

Cette découverte marque un renouveau dans le combat contre une pathologie ancienne, mais toujours menaçante pour certaines populations africaines.