Un pesticide courant associé à des anomalies cérébrales répandues chez les enfants

Des recherches récentes révèlent une association entre l’utilisation d’un pesticide largement employé et la présence d’anomalies cérébrales chez de nombreux enfants, suscitant des inquiétudes quant aux effets potentiellement durables de ce produit sur le développement infantile.

Tl;dr Le chlorpyrifos nuit au développement cérébral des enfants.

Exposition prénatale liée à des anomalies cérébrales durables.

L’usage agricole du pesticide reste mondial malgré les alertes.

Des effets inquiétants bien avant la naissance

Depuis plusieurs décennies, le chlorpyrifos s’impose comme un insecticide incontournable dans l’agriculture mondiale. Pourtant, derrière son efficacité, des questions lourdes de conséquences persistent quant à ses impacts sur la santé humaine. De nouvelles recherches menées aux États-Unis viennent aujourd’hui apporter un éclairage particulièrement préoccupant : l’exposition à ce pesticide durant la grossesse serait associée à d’importantes altérations du développement cérébral chez l’enfant.

Une étude de longue haleine sur la population new-yorkaise

Pour comprendre cette corrélation, des scientifiques du Keck School of Medicine à l’Université de Californie du Sud et du Columbia University’s Center for Children’s Environmental Health ont analysé les données d’une cohorte new-yorkaise réunissant mères et enfants entre 1998 et 2015. Les participantes – majoritairement d’origine afro-américaine ou dominicaine – ont été suivies dès leur grossesse, fournissant questionnaires prénataux et échantillons biologiques afin de mesurer précisément le niveau de chlorpyrifos auquel leurs enfants avaient été exposés in utero.

Années plus tard, ces jeunes – âgés de 6 à 14 ans – ont subi des examens IRM ainsi que des tests comportementaux. Au total, les chercheurs disposaient de données exploitables pour 270 sujets, permettant d’établir un lien significatif entre l’exposition prénatale au pesticide et diverses anomalies cérébrales observées durant l’enfance et l’adolescence.

Anomalies cérébrales et capacités motrices affectées

Selon l’équipe scientifique dirigée par Bradley Peterson, les « dérèglements tissulaires et métaboliques observés chez les enfants exposés in utero étaient diffus dans tout le cerveau ». En clair, plus l’exposition était élevée pendant la grossesse, plus les déviations structurelles et fonctionnelles étaient marquées lors des examens ultérieurs. On constate également une diminution notable de la vitesse motrice ainsi que des difficultés programmatiques motrices.

Voici ce que retiennent les chercheurs :

L’exposition prénatale au chlorpyrifos engendre des anomalies durables dans la structure et le métabolisme cérébraux.

Cela s’accompagne d’un impact négatif sur les fonctions motrices.

Cette étude va donc au-delà des précédentes alertes sur la toxicité cognitive du produit : il s’agit ici de preuves concrètes d’effets moléculaires et cellulaires profonds.

Pesticides toujours présents malgré les restrictions

Si la US Environmental Protection Agency a interdit l’usage résidentiel du chlorpyrifos dès 2001, son emploi agricole reste courant à travers le globe. Et c’est bien là tout le paradoxe : « L’exposition actuelle expose encore travailleurs agricoles, femmes enceintes et enfants à des risques majeurs », alerte Virginia Rauh, co-auteure principale.

Les limites demeurent cependant ; cette enquête se concentre uniquement sur l’exposition avant la naissance, sans prise en compte d’autres pesticides ni d’éventuels contacts postnatals. Toutefois, vu la persistance massive du produit dans notre environnement quotidien, nombre de scientifiques appellent désormais à une vigilance accrue et à poursuivre les investigations sur ces substances particulièrement invasives.